Tutto pronto per la nuova stagione di “Tu si Que Vales” e tra i protagonisti ritroviamo Giulia Stabile, la ballerina vincitrice di Amici di Maria De Filippi. Dalla vittoria nella scuola più seguita ed ambita d’Italia, la Stabile ha letteralmente spiccato il volo diventando un volto noto della tv e partecipando a diversi programmi televisivi di successo. A volerla fortemente è proprio Maria De Filippi che sin da subito ha creduto nel suo immenso talento portandola così in due programmi di punta di Canale 5 come “Tu si que vales” ed “Amici”. Se Giulia Stabile è stata confermata a Tu si que vales ci sono ancora dei dubbi sulla sua presenza nel talent show di Amici.

Da settimane, infatti, si rincorrono voci di un possibile addio della ballerina al programma che l’ha lanciata. Il motivo? Nessuna rottura, ma semplicemente degli impegni di lavoro che porterebbero la ballerina lontano dall’Italia.

Giulia Stabile, la vincitrice della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, è tra i concorrenti più amati di sempre del talent show. Dopo diversi anni di presenza nel corpo di ballo dei professionisti quest’anno Giulia potrebbe lasciare il popolare programma per degli impegni di lavoro a Londra. La notizia ha immediatamente mandato in tilt i fan della ballerina, ma nulla è ancora stato confermato. Intanto Giulia è tornata single, visto che la sua lunga storia d’amore con Sangiovanni è terminata. Una storia che ha appassionato i fan della coppia e non solo con la ballerina che ha precisato: “cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con Sangiovanni? Posso solo dire che per me lui è e resterà per sempre il primo grande amore”.

Sangiovanni, invece, per riprendersi ha deciso di dedicarle una canzone: “Questa canzone è nata l’estate scorsa, ero a Los Angeles, una sera, l’ho scritta con la luce spenta in mezzo alle candele. Ho deciso di liberarmi di sassolini che non mi facevano andare avanti”. Si tratta di “Finiscimi” presentata in gara a Sanremo 2024.