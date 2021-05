Giulia Stabile, critiche dopo Amici 2021 “Ma ride e basta?”/ Replica: “A 18 anni…”

Tanti complimenti per Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di Amici. La ballerina ha trionfato e su Instagram ha superato il milione di follower ormai da un po’, ma tra i tanti fan non mancano gli hater. Proprio Giulia, nelle ultime ore, ha voluto postare il commento di una signora che l’ha criticata, scrivendo “Ma questa ragazza ride e basta?” Per replicare, Giulia ha deciso di condividere il commento di risposta di una sostenitrice e di ‘rispondere’, dunque, con grande eleganza. “Signora, visto che sembra aver tempo di criticare e giudicare una ragazza di 18 anni, sotto a un post della sua maestra che sta solo ringraziando una nuova esperienza lavorativa per lei e professionale dove ha partecipato questa ragazza, perché non rivede i daytime di Giulia della masterclass di “Dove”, dove ha potuto parlare in tutta tranquillità dei problemi di autostima, del bullying che le veniva fatto e per questo tende a chiudersi in se stessa.” ha ricordato la sostenitrice di Giulia.

Giulia Stabile difesa da una fan: “Come ballerina ha dimostrato tanto”

Proprio la solarità di Giulia è stata un’arma vincente per lei in questa edizione di Amici, spesso una ‘maschera’ dietro il quale celarsi perché a disagio. Lo sottolinea anche l’utente che è intervenuta a difesa della ballerina: “È anche normale che con la pressione di un programma, magari in imbarazzo per la situazione una ragazza di 18 anni si possa sentire troppo piccola in un mondo così grande e le vien da ridere per il nervoso, l’emozione e tutto. – ha infatti sottolineato, per poi concludere – Ma è una ballerina e ha dimostrato, per esempio, che quando balla, sa fare il lavoro che le era stato assegnato con tanta serietà. E questo è quello che conta. Quello che sa fare nel lavoro. Poi nella vita personale si circonderà di persone che accetterano le sue pecurialità. Ha 18 anni, fatela crescere e maturare tranquilla”

