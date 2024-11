Pagelle This is me, 2a puntata: Annalisa umile e talentuosa, Andreas Muller commuove

La seconda puntata di This Is Me regala tante emozioni al pubblico di Canale 5, e le ripercorriamo con le nostre pagelle. Le emozioni hanno avuto inizio dal percorso di Annalisa, che con umiltà parla del suo percorso ad Amici e di come negli ultimi anni la sua carriera abbia conosciuto un successo incredibile (VOTO 8,5). Più seria e distaccata, ma coerente con se stessa, è Anbeta Toromani, che si rivede ad Amici e balla anche col suo compagno sul palco di Canale 5, mandando un messaggio importante ai giovani: senza impegno e costanza non si arriva ai risultati sperati, anche se si ha un grande talento (VOTO 7).

Di Alessandra Amoroso sono state ricordate le indimenticabili lacrime (fiumi!) versate durante la sua partecipazione ad Amici, ma che le sono state utili, come lei stessa ha ammesso con sincerità a This is me (VOTO 7). Davvero emozionante è stata invece la coreografia che hanno danzato insieme Andreas Muller e Veronica Peparini, che hanno condiviso il divano di This Is Me tra lacrime e ricordi. VOTO 8.

Silvia Toffanin empatica e spontanea, Giordana Angi diventa un meme: le pagelle This is me

Continuiamo le pagelle di This Is Me, seconda puntata, con la scatenata Giulia Stabile, che ha riso e pianto grazie alla sorpresa dei suoi colleghi ballerini. Tanta stima per lei da colleghi e altri artisti: Giulia è ormai un volto iconico del programma e lo ha dimostrato anche in questa occasione (VOTO 8). Sono invece diventate un meme le espressioni di Giordana Angi durante la sua ospitata: la cantautrice, sempre bravissima, è apparsa ad alcuni spettatori ‘scocciata’ (vedi il video sotto). VOTO 6,5. Sensuale, profonda, talentuosa, ma sempre umile, è apparsa invece Gaia al pubblico di This Is Me. Per lei VOTO 7,5.

Molto partecipe è stata Silvia Toffanin, che non ha nascosto affatto le sue emozioni in questa seconda puntata di This Is Me. La conduttrice ha pianto, ha sorriso, si è mostrata complice e si è esaltata di fronte ad Andreas e Veronica insieme. Una Silvia Toffanin vera, empatica e spontanea: VOTO 9.