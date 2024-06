Giulia Stabile di Amici e Manu Rios di Élite stanno insieme?/ Lei rompe il silenzio: “Ecco la verità”

Manu Rios è davvero il nuovo fidanzato di Giulia Stabile? La ballerina di Amici fa chiarezza

Giulia Stabile avrebbe un nuovo fidanzato e sarebbe un celebre attore e cantante spagnolo. È questa la voce che circola ormai da alcuni giorni, in particolare da quando la ballerina di Amici ha postato un video in cui la si vede chiacchierare con Manu Rios, star della celebre serie TV spagnola Èlite. Nelle immagini i due non si scambiano gesti d’affetto, eppure questo è bastato per far scoppiare il gossip di un possibile flirt tra i due. Ma stanno davvero così le cose?

A chiarire la situazione è stata proprio Giulia con un post pubblicato su Instagram con cui ha smentito definitivamente le voci di una storia con l’attore di Elite. La ballerina ha pubblicato la foto di un articolo in cui si ipotizza che Manu Rios sia il suo nuovo fidanzato, sottolineando le parole ‘nuovo amore’ e commentandole con un ‘Ma magari!’. Parole con le quali non solo smentisce il gossip degli ultimi giorni, ma sottolinea che comunque non le dispiacerebbe vivere questo flirt di cui si è vociferato.

Giulia Stabile è single: smentito anche il flirt con Holden

D’altronde non è la prima volta che Giulia Stabile, negli ultimi mesi, è associata a un nuovo amore. La ballerina di Amici è stata affiancata di recente anche a due allievi dell’ultima edizione, come il ballerino Kumo e il cantante Holden. Quest’ultimo ha però smentito il flirt, definendo il loro rapporto una bella amicizia: “Giulia è anche l’ultima persona che ho chiamato. Ci siamo conosciuti in casetta ad Amici, essendo una professionista avevamo poco modo di conoscerci e parlare, però da quando è finito il programma ci siamo visti, abbiamo stretto amicizia in pochissimo tempo e ne sono molto contento”, ha spiegato a Fanpage. Giulia, insomma, sarebbe al momento single.

