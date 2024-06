Amici 2024, Holden spiazza su Giulia Stabile: fidanzati o amicizia?/ “Ci siamo visti dopo il talent e…”

Amici 2024, Holden e il rapporto speciale con Giulia Stabile: “Stretto amicizia in poco tempo”

Joseph Carta, meglio noto come Holden, ha concesso un’originale e divertente intervista a Fanpage in cui si è lasciato andare alle confessioni private mostrando il suo cellulare al giornalista Francesco Raiola. E tra una risposta ed un’altra ha parlato dell’esperienza ad Amici 2024 di Maria De Filippi, i rapporti nati con gli altri allievi, le voci insistenti di un presunto flirt con Sarah Toscano, i progetti per il suo futuro nella musica e soprattutto si è sbilanciato su Giulia Stabile, x allieva ed oggi ballerina nel cast di professionisti nel talent di Canale5. I due non sono fidanzati ma, inaspettatamente, tra i due dopo il talent è nata un’amicizia speciale.

Mostrando il telefono, infatti, è venuto fuori che l’ultimo screen del cantante è quello di una videochiamata con Giulia Stabile, presi tutti e due per trucco e parrucco. E a questo punto, incalzato, Holden ha confessato che c’è un’amicizia speciale con Giulia Stabile: “Giulia è anche l’ultima persona che ho chiamato. Ci siamo conosciuti in casetta ad Amici, essendo una professionista avevamo poco modo di conoscerci e parlare, però da quando è finito il programma ci siamo visti, abbiamo stretto amicizia in pochissimo tempo e ne sono molto contento”. Insomma Holden e Giulia Stabile non sono fidanzati, tra di loro è nata una bella amicizia ma chissà che non si trasformi presto in quelcosa di più.

Holden fa di nuovo chiarezza: “Io e Sarah Toscano fidanzati? Non è così”

Ed a proposito di storie d’amore e fidanzati veri o presunti, Holden è ritornato a parlare di Sarah Toscano, vincitrice di Amici 2024. Da settimane si rincorrono le voci di un presunto flirt tra i due ma i due hanno sempre smentito di essere fidanzati. Ed il giovane cantautore e produttore durante la chiacchierata con il giornalista di Fanpage non solo ha nuovamente smentito il flirt con la giovane collega ma si è detto anche stupito di certi collegamenti stravaganti che ha letto sui social: “Dicono che sto con Sarah e mi dispiace deludere le persone ma non è così. Però mi ha fatto ridere che c’è mia madre che purtroppo non sa usare i social e ha messo ‘mi piace’ a un commento su X e allora la gente dice ‘avete visto, pure la madre, vabbè…’.”

E subito dopo l’aneddoto ha aggiunto: “Questa cosa è un po’ strana, è facile fare congetture, un po’ mi spiace solo di questa cosa di Sarah, perché riescono a trovare delle cose incredibili al punto che io quasi ci stavo credendo, ho detto: ‘Oddio ma non è che forse sto con Sarah e non lo so?’ perché questa gente è un po’ matta e un po’ genio, però con Sarah non c’è niente.”











