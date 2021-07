Giulia Stabile, incidente per la ballerina di Amici/ “Solo una botta, ma…”

Giulia Stabile ha vinto Amici 20. Da quando è finito il talent show di Maria De Filippi, la ballerina non si è più fermata. Anche se Giulia non è particolarmente attiva suoi social, gli impegni non mancano: come sappiamo, ha già un contratto con la Fascino, società di produzione di Maria De Filippi. Infatti per la prossima stagione sembra che avrà un ruolo a “Tu si que vales” e poi sarà tra i professionisti di “Amici” per la prossima edizione che inizierà il 18 settembre. In questi ultimi due mesi, Giulia Stabile si è allenata molto e ha anche partecipato a numerose masterclass in giro per l’Italia. Ha anche partecipato al videoclip di “Malibu” del fidanzato Sangiovanni, ideando e interpretando la coreografia.

Giulia Stabile: incidente del mestiere

Ieri Giulia Stabile si trovava al Roma Talent Stage e ha tenuto alcune lezioni con Simone Nolasco, ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi col quale ha lavorato mentre era nella scuola. Durante una lezione la ballerina ha avuto un piccolo incidente in sala, come ha annunciato sui social, pubblicando una foto del piede fasciato: “Incidenti del mestiere. Sopratutto se uno è in più goffo. Tranquilli ho preso solo una botta”. Giulia non ha comunque perse il sorriso e la voglia di ridere: “La storia è per chiedere a chi c’era se qualcuno ha il video dell’incidente così ci facciamo due risate”, ha chiesto ai suoi follower. Nei giorni scorsi, rispondendo alle domande di fan su Instagram, Lorella Cuccarini ha avuto modo di parlare anche di Giulia: “È una ballerina fantastica! Mi ha sempre colpito il contrasto tra come fosse nella vita di tutti giorni e come si trasformasse in scena”.

