Giulia Tramontano, l’abbraccio con l’amante di Impagnatiello prima dell’omicidio/ L’ultima foto

Giulia Tramontano prima di essere uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello incontrò la sua amante. Una immagine estrapolata dalle videocamere di sorveglianza, come mostrato da Ansa, le immortala mentre si scambiano un abbraccio. La dinamica della loro chiacchierata era ormai definita da tempo, ma soltanto adesso è stata resa pubblica la foto.

“Ci siamo abbracciate per solidarietà femminile. Entrambe siamo state vittime di un bugiardo”, aveva raccontato la ragazza agli inquirenti. Inoltre, in base al racconto, avrebbe chiesto alla vittima di andare a dormire da lei, in modo da stare più tranquilla. Giulia però avrebbe rifiutato, proprio perché voleva chiarire definitivamente con Alessandro e lasciarlo. È lì, nella loro casa, che ha poi trovato la morte con 37 coltellate. L’assassino, tuttavia, ci stava provando già da tempo. L’autopsia effettuata sulla donna al settimo mese di gravidanza e sul feto che portava in grembo ha infatti rivelato che sono stati per mesi avvelenati con diverse sostanze nocive.

Giulia Tramontano, l’abbraccio con l’amante di Impagnatiello prima dell’omicidio: le ultime sulle indagini

A svelare le ultime notizie che arrivano dalle indagini sull’omicidio di Giulia Tramontano, a Pomeriggio 5, è stato il capitano Domenico Rana. “Gli elementi emersi negli ultimi giorni, che sono legati ai risultati dell’autopsia, non solo confermano la dinamica per come è stata già accertata dell’omicidio, ma soprattutto ricostruiscono il disegno, nato già nei mesi precedenti, attraverso cui l’indagato non si sarebbe sbarazzato solo della compagna ma anche del piccolo Thiago”, ha affermato.

E sulla durata dell’avvelenamento continua: “Possiamo dire che è cominciato addirittura da dicembre. Questo dato tratto dall’analisi del materiale telematico acquisito dai dispostivi. Il bambino, come la mamma, riporta i segni di un avvelenamento durato almeno un mese e mezzo, avvenuto con veleno per topi, che è stato notato dai carabinieri già la sera della denuncia, insospettiti dal racconto del compagno, che doveva descrivere solo l’allontanamento della compagna. A casa è stata trovata una prima traccia del veleno per topi. Le indagini successive nell’abitazione hanno individuato una confezione di veleno per topi, le cui tracce sono state trovate nei corpi”.











