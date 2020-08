Giuliana De Sio “casa svaligiata” dai ladri/ Brutta sorpresa al rientro dal mare

Una brutta sorpresa per Giuliana De Sio che una volta rientrata a casa dalle vacanze al mare si è ritrovata la casa svaligiata dai ladri. A rivelarlo è stata la stessa attrice salernitana che sui social ha postato un paio di foto a conferma di quanto avvenuto. Un rientro terribile per la De Sio che si è ritrovata la casa messa al soqquadro: indumenti, libri e portagioie sparsi per tutta la casa da parte dei ladri forse a caccia di gioielli e denaro contante. Uno spiacevolissimo rientro a casa per l’attrice che lo scorso marzo aveva annunciato di essere stata contagiata dal Coronavirus e di essere stata ricoverata con una bruttissima all’Ospedale Spallanzani di Roma. Un momento terribile per l’attrice che per fortuna dopo due settimane di cure è riuscita a tornare pian piano alla sua vita di sempre, ma non al lavoro visto che il mondo dello spettacolo e quello della recitazione è stato letteralmente bloccato per via di alcune stringenti normative imposte dal governo mirata a ridurre il contagio da Covid-19. A distanza di cinque mesi da quel terribile evento però la De Sio si è ritrovata nuovamente a vivere un incubo.

Giuliana De Sio oggi: “simpatica rapina nel mio appartamento”

Il rientro dalle vacanze non è stato dei migliori per Giuliana De Sio visto che ha scoperto di essere stata svaligiata. L’attrice, infatti, ha scoperto che nel suo appartamento le hanno fatto visita i ladri svaligiandolo. “Al rientro dal mare. Deliziosa sorpresa. Casa svaligiata. Simpatica rapina nel mio appartamento. Di rientro dal mare” ha scritto l’attrice sui social postando anche un paio di foto a conferma del caos trovato nel suo appartamento. La notizia ha colto di sorpresa anche i tantissimi fan dell’attrice salernitana che l’hanno inondata di affetto, anche se non sono mancati alcuni utenti che hanno, giustamente, ricordato quanto il web nasconda delle insidie. Del resto la De Sio non è la prima vip vittima dei ladri mentre si trova in vacanza. Sono tantissimi i vip che, al rientro dalle proprie vacanze, si sono ritrovati questa spiacevolissima sorpresa a casa visto che non è da escludere che i ladri seguano le mosse dei personaggi famosi tramite i social network. In passato, infatti, sia Diletta Leotta che Taylor Mega, si sono ritrovate le case svaligiate proprio mentre entrambe si trovavano in vacanza dopo aver pubblicato una serie di foto con tanto di location. Che dire, la prudenza non è mai troppa!



