Giuliana De Sio: “Ho avuto paura di morire a causa di un’embolia polmonare”/ “Andai nel panico, poi…”

Giuliana De Sio si racconta: “Cosa mi fa arrabbiare e cosa mi rende felice”

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Giuliana De Sio si racconta senza fronzoli, partendo da aspetti molto personali. L’attrice racconta cosa oggi la fa infuriare, spiegando: “Mi arrabbio per cose di lavoro, qualche volta penso di meritare di più e quindi mi arrabbio. Non mi sfogo più, sono diventata tristemente mite.”

ELIO PETRI, MARIO DE FELICE E ALESSANDRO HABER: EX DI GIULIANA DE SIO/ "Quelle lettere d'amore ricevute…"

E su cosa oggi la rende felice invece ha dichiarato: “A me piace molto lo sport. Dopo la psicanalisi e gli struggimenti amorosi ho capito che lo sport è ciò che mi da pace. Giocavo a tennis una volta ed ero veramente felice, cosa che non posso fare più oggi per un’operazione alla spalla fatta male.”

Giuliana De Sio, gli amori “Monicelli ‘papà’, Troisi? Amici”/ “Ragazzino si innamorò”

Giuliana De Sio: “Ho rischiato di morire, avevo paura…”

Giuliana De Sio ha vissuto negli anni molti momenti difficili, soprattutto legati alla sua salute. Serena Bortone chiede all’attrice se abbia mai avuto davvero paura di morire, l’attrice racconta: “La paura di morire non ce l’ho avuta col Covid, invece la cosa più grave che ho avuto prima – ho avuto un’embolia polmonare, una cosa di cui si muore ma io non sono morta. – e spiega – Ho avuto panico, paura di morire, in quel momento mi hanno fatto dormire ma quando mi sono ripresa mi ha detto ‘Ci andiamo a fare una partita a tennis’, e questa cosa mi ha riportata alla vita. Ci torni con molta naturalezza alla vita che per noi è più naturale che morire.”

LEGGI ANCHE:

Giuliana De Sio “Scappai di casa: salvata da psicoanalisi”/ “Covid? Pensai di morire”

© RIPRODUZIONE RISERVATA