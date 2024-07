Giuliana De Sio lancia accuse choc: “Non lavoro perché calunniata come Mia Martini”/ “Tentato il suicidio”

Giuliana De Sio e le accuse choc: “Non lavoro perché mi hanno calunniato come è successo a Mia Martini”

Ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, l’attrice Giuliana De Sio dove oltre a parlare della sua carriera e dei suoi successi ha voluto togliersi più di un sassolino dalle scarpe e lanciato pesanti accuse al mondo del cinema colpevole di averla ostracizzata e calunniata. L’attrice napoletana, infatti, senza mezzi termini si è sfogata arrivando a citare persino Mia Martini e paragonarsi, con le dovute differenze, a lei essendo convinta che se non lavora è colpa solo delle voci false e denigratorie che circolano sul suo conto.

Nel dettaglio, Giuliana De Sio è sbottata: “Questa diceria che sono una persona impossibile è una calunnia. Una calunnia non meno grave di quella che ha subito Mia Martini sul fatto che portava sfortuna. Ed è una cosa che mi ha fatto molto male. Davvero molto male”. E non è tutto, subito dopo ha aggiunto: “Dicono che sono difficile da collocare in qualche ruolo importante cinematografico o televisivo perché non dimostro l’età che ho. E di questo me ne fanno una colpa. Non mi possono collocare, dicono. Ma mi pare una grande stronzata. Alla fine, c’è sempre questo problema per le donne, sempre quello: ‘Quanti anni ha?’”.

Giuliana De Sio è un fiume in piena dalle botte con Gianni Amelio e la lite con Godard

Si è raccontata a cuore aperto Giuliana De Sio durante l’intervista a La Repubblica. Ha parlato del suo rapporto conflittuale con il regista Gianni Amelio: “Mentre eravamo in sala prove lui deve aver pensato che lo stessi guardando male e mi ha detto due tre cose davvero stupide. In pochi secondi siamo venuti alle mani con ceffoni e calci con tutti gli ingombri del set che cadevano.” La situazione tra i due si è subito risolta ma purtroppo anche questo episodio ha contribuito a far circolare la voce sul suo carattere difficile come anche un altro aneddoto con il regista Jean-Luc Godard. “Prima di vedere delle mie foto lui voleva un’altra attrice, Domiziana Giordano, ma aveva scoperto che aveva la cellulite e quindi non poteva prenderla perché, testuali parole, ‘era diventata una vacca’.” racconta l’attrice che poi conclude: “In pochi secondi l’ho salutato e mi sono precipitata giù dalle scale. Il giorno dopo mi ha chiamato il mio agente francese dicendomi che Godard l’aveva chiamato chiedendogli di farmi tornare ma io non ne volevo sapere. Il mio agente mi ha implorato ‘Ma sei folle, puoi lavorare con Godard’. E io ‘Vaffanculo te e Godard’”.

Non è stata una vita facile quella di Giuliana De Sio. Di recente lei stessa ospite a Verissimo ha parlato del rapporto conflittuale con i genitori: “Parlare della mia famiglia è doloroso perché si tratta di una famiglia inesistente” I suoi genitori si separano quando lei è una bambina e dall’età di 12 anni non vede più suo padre ma anche con sua madre i rapporti sono tutt’altro che idilliaci: “Mia madre era alcolista e c’erano davvero pochi orari in cui era accessibile. Da bambina non capivo perché dopo una certa ora non potevo parlare con lei. Diventava aggressiva, chiusa, malinconica.” E a causa di tutta questa situazione complicata e difficile inizia a pensare di togliersi la vita: “A 13 anni ho preso delle pillole e mi hanno salvato per il rotto della cuffia. Non so perché l’ho fatto, probabilmente cercavo attenzione rischiando di morire. Sicuramente c’era un disagio di cui però non ho un grande ricordo”.











