Giuliana De Sio sull’ex Francesco Nuti: “La sua è stata un’autodistruzione”/ “Ha deciso di perdere tutto”

Giuliana De Sio ricorda il suo ex Francesco Nuti: “La sua è una parabola misteriosa, incomprensibile”

Giuliana De Sio è stata uno degli amori di Francesco Nuti. “Amica, collega e per un breve tempo compagna”, questo è stata per lui la celebre attrice, che come altri ha vive oggi con grande dolore la notizia della sua morte. Giuliana ha voluto ricordare Francesco e il loro rapporto nel corso di un’intervista rilasciata all’ANSA. “È un continuo di brutte notizie, – ha esordito – fin che muoiono i grandi vecchi sono vuoti immensi ma quando accade con quelli con cui sei cresciuta, quelli della tua generazione con i ricordi vivissimi come quelli che io ho con Francesco la sensazione è terribile”.

Giuliana De Sio ha dei bellissimi ricordi dei momenti vissuti con Francesco Nuti nei loro primi anni di conoscenza; tuttavia è altrettanto grande il dolore per quanto accaduto dopo all’attore. “Quella di Francesco è una parabola misteriosa, incomprensibile di uno che ha avuto tutto e deciso di perdere tutto. – ha commentato – È caduto dentro molto prima che cadesse tecnicamente.”

Giuliana De Sio: “Quella di Francesco Nuti è stata un’autodistruzione che non mi sono mai spiegata”

Per Giuliana è ancora incomprensibile ciò che ha causato il drastico cambiamento di Francesco Nuti e la sua profonda sofferenza: “È come se ad un certo punto avesse deciso uno switch, – ha spiegato – ad un certo punto mi ricordo una conferenza stampa in cui annunciò che voleva suicidarsi. La sua è stata un’autodistruzione che non mi sono mai spiegata, eppure pensavo di conoscerlo bene. Il successo è stato un detonatore”.

Giuliana, dopo la fine della loro relazione, ha continuato a sentirlo: “In passato si, sono andata a trovarlo anche quando stava male, – ha spiegato – un’ultima volta qualche anno fa a Prato, in una situazione triste. Nonostante il no del badante riuscii a farlo uscire e portarlo al cinema dove lo stavano celebrando, andammo con la carrozzella, fu un momento bellissimo perché l’ho visto felice”. Tuttavia negli ultimi anni Francesco “È stato solo lasciato da tutti, – ha aggiunto Giuliana De Sio, concludendo con rammarico – era difficile avere un contatto, le ultime volte in cui c’ero io capiva e riconosceva, quindi era ancora più doloroso vederlo in quelle condizioni. Giovanni Veronesi è uno di quelli che più gli sono stati vicini”.

