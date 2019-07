Giuliana Gagliardi Faiella, moglie di Peppino di Capri, è morta/ Uccisa dal cancro

Un risveglio terribile quello di oggi per i fan di Peppino di Capri ma, soprattutto, per amici e parenti che dovranno affrontare una notizia terribile: Giulia Gagliardi Faiella è morta. A darne annuncio è stato lo stesso artista napoletano che sui social ha scritto: “All’una di stanotte abbiamo dato a Giuliana le chiavi del paradiso”. La donna è morta all’età di 68 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro, lo stesso che l’ha stroncata la scorsa notte mentre i familiari le stavano accanto nella sua casa sul lungomare napoletano. Secondo quanto conferma Fanpage.it al suo capezzale c’erano il marito Peppino, i figli Edoardo e Dario e i nipoti. I funerali si terranno domani nell’ex cattedrale, di Santo Stefano, in piazzetta dove Giuliana giungerà da Napoli per dire addio all’sola che ha dato i natali al cantante di “Roberta” e “Champagne”.

I FUNERALI PREVISTI PER DOMANI

Giuliana Gagliardi Faiella ha conosciuto Peppino di Capri negli anni ’70. Lei era studentessa di Biologia ma, soprattutto, la cognata di Mimmo di Francia, autore di alcuni brani e collaboratore del cantante. Il loro fu un colpo di fulmine visto che dalla conoscenza al matrimonio passò poco e nel 1978 si erano già detti di sì. A lei dedicò la famosa canzone Roberta e sempre al suo fianco è rimasto in questi 40 anni con il benestare del suocero che lo apprezzava come cantante ancora prima dell’unione con la figlia. Il prossimo 27 luglio Peppino di Capri compirà 80 anni ma questo importante traguardo avrà l’amaro in bocca per una morte che, fino alla fine, hanno cercato di rimandare il più possibile ma senza successo. Intorno a Peppino di Capri si sono stretti i fan che in queste ore, via social, stanno facendo arrivare i loro messaggi al cantante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA