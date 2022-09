Giuliana Orefice, madre Paolo Jannacci/ L’infanzia a Viadana, l’incontro con Enzo

Giuliana Orefice, moglie di Enzo Jannacci

Giuliana Orefice è stata per più di 40 anni la moglie di Enzo Jannacci ed è la madre di Paolo, che oggi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Giuliana, “Pupa” per gli amici, è nata a Milano, ma ha trascorso l’infanzia e la giovinezza a Viadana, in provincia di Mantova: “Mio padre faceva il frutticoltore e aveva dei terreni a Viadana, dove durante l’anno trascorrevamo lunghi periodi. Io ci ho vissuto durante la guerra e poi dal ’46 al ’50, quando sono tornata a Milano”, ha raccontato la signora Orefice qualche anno fa alla Gazzetta di Mantova.

Paolo Jannacci/ "Non era facile convivere con un padre geniale come Enzo"

La moglie di Jannacci, Giuliana Orefice, ha dei bei ricordi della sua giovinezza in campagna dove “bastava uscire dal cancello per incontrare gli amici”. Ma l’incontro con Enzo Jannacci non è avvenuto nella campagna mantovana, bensì al mare: “Ero in villeggiatura a Finale e lui era ospite di amici”.

Paolo Jannacci: papà Enzo e la madre Giuliana Orefice

Enzo Jannacci e Giuliana Orefice si sono sposati il 23 novembre 1967 a Milano, nella chiesa di San Cristoforo. Qualche anno dopo, il 5 settembre 1972, è nato Paolo Jannacci, il loro unico figlio che ha seguito le orme del padre nel mondo della musica. “Insieme a mia moglie, la Pupa, una donna meravigliosa – è lei che ha saputo mediare ogni cosa e ha fatto quadrare i conti, mica io! – abbiamo cercato di trasmettergli il rispetto per se stessi e per gli altri, il valore delle cose semplici, l’umiltà, il fare le cose bene; il resto va tutto di conseguenza”, ha detto anni fa il cantautore, intervistato da Il Bullone. Nel 2008 Giuliana ed Enzo sono diventati nonni di Allegra, figlia di Paolo e della moglie Chiara. Enzo Jannacci è morto il 29 marzo 2013.

Chiara e Allegra, moglie e figlia di Paolo Jannacci/ "Mi riempiono di gioia"

LEGGI ANCHE:

Enzo Jannacci, come è morto/ Il cancro e la lunga battaglia contro la malattia

© RIPRODUZIONE RISERVATA