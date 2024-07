Ha fatto il giro dei social il fuorionda di Giuliano Amato che ha messo in imbarazzo Giovanna Pancheri a Sky Tg24: l’ex premier, ospite della giornalista a Start, pensava che non fosse più in diretta quando, terminata l’intervista, si è lasciato andare a toni scherzosi con la conduttrice. La stessa Pancheri gli ha fatto notare che erano ancora in onda prima che poi venisse mandata in onda la sigla di chiusa del programma. La giornalista aveva finito di ringraziare il costituzionalista per il suo intervento, che era stato definito “illuminante“, dal canto suo Amato ha preso subito l’iniziativa: “Allora mademoiselle, quando stacchi?“.

Una domanda che ha messo in imbarazzo la giornalista, che poi ha risposto segnalando a Giuliano Amato che erano “ancora in onda” e tirato dietro: “Comunque venerdì con l’ultima puntata… eccoci“. Solo a questo punto è scattata la sigla di fine puntata. Il fuorionda però non è passato inosservato, anzi è finito sui social ed è rimbalzato in rete.

LE REAZIONI SOCIAL AL FUORIONDA DI GIULIANO AMATO CON GIOVANNA PANCHERI

“E si vola“, ha commentato ad esempio la giornalista Camilla Conti su X, ex Twitter, dove gli utenti richiamano Berlusconi: “Se lo avesse detto Silvio…“. I commenti sui social sono stati diversi e i più disparati: tra chi ha fatto dell’ironia, chiedendo se volesse “offrirle la cena con i soldi che gli diamo“, e chi ha rimarcato che Amato forse “ha chiesto all’intelligenza artificiale come approcciare con le donne“.

A proposito di battute ironiche, c’è chi ipotizza che Giuliano Amato volesse soffiare il posto alla giornalista: “State fraintendendo tutti, la verità è che vuole prenderne il posto e accumulare così l’ennesima poltrona“. Ma sui social c’è anche chi ha preso le difese dell’ex presidente del Consiglio: “Visto video, conversazione normalissima tra persone che evidentemente si conoscono dai“.