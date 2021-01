Giuliano Condorelli, fidanzato Adua Del Vesco/ Zorzi: “Lascialo”, lei va in crisi

Il videomessaggio inviato da Giuliano Condorelli e trasmesso da Alfonso Signorini nella puntata del Grande Fratello Vip 2020 dell’11 gennaio non è bastato a cancellare i dubbi di Adua Del Vesco che continua ad aver paura del suo futuro con il fidanzato. Più volte, durante il suo percorso, la siciliana ha ribadito di volersi sentire “la fidanzata di Giuliano”. Adua, in particolare, dopo dieci anni d’amore, vorrebbe dare una svolta al rapporto iniziando una convivenza. Stando a quello che racconta la Del Vesco, però, Giuliano non avrebbe lo stesso desiderio. “Il video è stato bellissimo ma non ha risposto alla mia domanda”, ha raccontato a Giulia Salemi riferendosi ai dubbi sulla convivenza. Giulia cerca di tranqullizzarla: “Lui ne ha passate tante”, ha sottolineato la Salemi. “Lui ha sopportato troppo, è vero, ma insieme a lui c’ero io”, ha aggiunto Adua tirando fuori tutti i suoi dubbi.

GIULIANO CONDORELLI, I CONSIGLI DI TOMMASO ZORZI AD ADUA DEL VESCO

I dubbi di Adua Del Vesco aumentano dopo una conversazione di Tommaso Zorzi. L’attrice siciliana e Zorzi stanno trascorrendo molto tempo insieme e, ripensando al videomessaggio di Giuliano, Tommaso si è lasciato andare dando una serie di consigli alla coinquilina. “Ti posso dare un consiglio?“, chiede Zorzi. “Sì, da te accetto il consiglio”, risponde Adua. “Lo devi mollare. Ma uno che ti manda un video così tu lo sposi? Io lo querelo! Amore, i droni, la chiesa, la via…ma chi è l’assessore di Regione?”, ha detto Tommaso mentre i compagni, compresa Adua, ridevano. “Ma amore tu puoi stare con uno che fa i video per il turismo della Sicilia? A te fa piacere a te ti arrapa uno così?“, ha aggiunto Zorzi. La Del Vesco seguirà il consiglio di Tommaso?

Il consiglio di Tommaso a Rosalinda: “Devi mollare il tuo zito. Uno che ti manda un video così lo sposi? Io lo querelo”#sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/rqPBtdqMBU — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 17, 2021





