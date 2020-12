Giuliano Condorelli ignora Adua Del Vesco a Natale/ Niente auguri, Signorini svela…

Grandi assenti nei video degli auguri di Natale arrivati nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Se Giulia Salemi non ha ricevuto gli auguri di mamma Fariba e Andrea Zelletta ha invece avuto solo un bigliettino freddo dalla fidanzata Natalia Paragoni, Adua Del Vesco non ha ricevuto alcun messaggio da parte del fidanzato Giuliano Condorelli. L’attrice, che non lo vede e sente ormai da mesi, nelle scorse settimane ha esposto tutte le sue preoccupazioni sul loro rapporto, tempo che Giuliano abbia potuto vedere qualcosa nella Casa che lo abbia allontanato da lei. Di certo i mancati auguri di Natale sono la prova che qualcosa effettivamente stia andando male. Un altro argomento che Alfonso Signorini potrebbe affrontare nella diretta del Grande Fratello Vip di lunedì, anche perché è stato proprio lui a lanciare delle indiscrezioni sul fidanzato di Adua dopo le dichiarazioni da lei fatte nel corso dell’ultima diretta.

Giuliano Condorelli lontano da Adua Del Vesco: le rivelazioni di Signorini

“Julian non é rimasto bene a sentire tutte queste cose, all’inizio non voleva nemmeno più farle il regalo di Natale, poi siamo riusciti a convincerlo, ma era un po’ restio.” ha infatti ammesso Signorini al GF Party. Per poi aggiungere: “Queste confessioni hanno colpito un po’ il suo orgoglio. Rosalinda, all’interno della casa, sta vivendo un tipo di esperienza che certamente non si aspettava di vivere…un po’ l’attrazione verso Dayane, che sì è spinta un po’ aldilà dell’amicizia classica, assumendo i contorni di un legame che lei stessa ha definito un po’ anomalo.” Come reagirà Adua a queste rivelazioni di Signorini?



© RIPRODUZIONE RISERVATA