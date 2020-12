Giuliano Condorelli: “Non ho lasciato la mia fidanzata Adua Del Vesco”/ “Nessuno del GF mi dice cosa fare “

Giuliano Condorelli, il fidanzato di Adua Del Vesco, rompe il silenzio e svela la verità sulla sua storia d’amore con l’attrice siciliana, pubblicando un lungo post tra le storie di Instagram con cui ha fatto chiarezza su alcuni rumors che stanno circolando sulla sua storia d’amore. Nelle ultime settimane, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, Adua ha ammesso di essere cambiata molto non nascondendo la paura che tali cambiamenti non siano accettati da Giuliano. Lavorando molto su se stessa, Adua ha confessato di voler cambiare alcuni aspetti della sua relazione con Giuliano che, in occasione del Natale, ha fatto recapitare il proprio regalo alla fidanzata non cancellando, tuttavia, i dubbi dei fans del reality, sicuri che tra i due sia cambiato qualcosa. Nella casa di Cinecittà da più di tre mesi, la siciliana si è legata molto a Dayane Mello ammettendo i propri timore su una probabile reazione del fidanzato. Oggi, però, Giuliano, ha deciso di fare chiarezza interrompendo un silenzio social che durava da tre settimane.

GIULIANO CONDORELLI, TUTTA LA VERITA’ SULL’AMORE CON ADUA DEL VESCO

La storia d’amore tra Giuliano Condorelli e Adua Del Vesco continua. A ribadirlo è proprio il fidanzato della concorrente siciliana del Grande Fratello Vip 2020 che, su Instagram, ha spiegato di aver affidato il suo profilo ad un amico e di averne ripreso possesso solo per smentire ciò che sta leggendo sul suo conto. “Diventano sempre più insistenti delle voci ridicole che devo smentire categoricamente”, fa sapere Giuliano sui social. Condorelli, poi, precisa: “Non ho mai smesso di seguire Rosalinda. Nessuno mi ha mai convinto e neppure consigliato di farle il regalo di Natale. Figuratevi se mi faccio consigliare dal Gf per qualcosa di così importante per me. Non ho lasciato Rosalinda.“, ha aggiunto. Parole chiarissime quelle di Giuliano che, più volte, ha dimostrato il proprio sostegno alla fidanzata che, nella casa, dopo essersi liberata di alcuni fantasmi del passato, sta cercando di vivere con più spensieratezza.





