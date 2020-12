Grande Fratello Vip 2020/ Diretta e eliminato 28 dicembre: squalifica Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet?

Grande Fratello Vip 2020, anticipazioni, nomination ed eliminato 28 dicembre

Il Grande Fratello Vip 2020 torna in onda questa sera con una nuova puntata e dopo una lunga attesa visto che venerdì sera il reality non è andato in onda. I ragazzi hanno avuto modo di passare il Natale insieme e ricevere i biglietti e i regali dei loro cari ed è questo uno degli argomenti della nuova puntata. Le anticipazioni rivelano che Alfonso Signorini terrà di nuovo le redini del suo programma al fianco di Antonella Elia e Pupo ma anche accanto a tutti i suoi vipponi già eliminati o scappati, come Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci.

Intanto, nella casa, in questi giorni ha tenuto banco quello che è successo ad Andrea Zelletta che ha ricevuto uno strano regalo di Natale da parte di Natalia Paragoni, un regalo e un biglietto che in molti hanno inteso come una sua voglia di rompere e lasciare il fidanzato. L’ex tronista ha già chiesto a gran voce di chiarire le cose con lei mentre sui social Natalia ha pregato tutti di non “farsi film mentali” perché lei ama il bell’Andrea. Ma come andrà a finire questa sera?

Sonia Lorenzini e Samantha de Grenet squalificate al Grande Fratello Vip 2020?

Altro tema importante della diretta di oggi del Grande Fratello Vip 2020 sarà sicuramente quello relativo alle frasi choc che Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet hanno usato nei confronti delle loro compagne in questi giorni, frasi che non saranno da squalifica ma che saranno sicuramente ammonite da Alfonso Signorini nella puntata di oggi. Già nelle scorse ore si è parlato di una possibile decisione da prendere da parte del Grande Fratello Vip in merito alle due nuove concorrenti perché mentre la De Grenet si è scagliata contro Stefania Orlando al grido di “Io la uccido”, Sonia Lorenzini ha fatto dell’ironia sulle violenze subite da Adua Del Vesco, le stesse che ha raccontato nella prima parte del suo percorso nella casa del Grande Fratello vip 2020. Le due saranno richiamate all’ordine o dovranno lasciare la casa?

Nominati e baci nella casa: Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi travolti dalle polemiche?

Entrambe rischiano già di uscire perché sono tra i nominati di questa puntata del Grande Fratello Vip 2020 insieme a Giacomo Urtis e Maria Teresa Ruta. Secondo i primi sondaggi sul web si vocifera che le due new entry del programma sono a forte rischio eliminazione perché non molto amate dal pubblico e non solo per le frasi e le polemiche che le hanno travolte ma anche perché hanno “osato” sfidare chi è apprezzato e amato fuori dalla casa ovvero proprio Stefania Orlando e la stessa Adua del Vesco. Questo farà sì che una di loro uscirà dalla casa eliminata a pochi giorni dal proprio ingresso? Tra i temi caldi della serata non mancheranno di certo i baci che hanno messo in scena i vipponi questa settimana, alcuni per gioco, altri, invece, per altro, come quelli di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I Prelemi, come sono già stati soprannominati, dovranno fare i conti con il passato dell’ex velino nella casa, le parole di Selvaggia Roma e quelle dello stesso fratello di Pierpa, dirà la sua anche Elisabetta Gregoraci?



