Giuliano Gemma, padre Vera Gemma/ Il mistero irrisolto della morte e i suoi successi

Giuliano Gemma è un grande attore italiano, un uomo scomparso troppo presto lasciando a metà il suo percorso come artista ma anche come padre delle sue figlie, Vera Gemma compresa. Questa sera lei sarà protagonista all’Isola dei Famosi 2021 in veste di naufraga provando ancora una volta la missione che non le è molto riuscita a Pechino Express, portando sul palco anche la storia di suo padre e il loro rapporto. Molto spesso in tv Vera Gemma parla di questo padre che non le ha mai fatto mancare niente e che ha perso all’improvviso in seguito ad uno strano incidente di cui spesso chiede ancora giustizia e verità. Giuliano Gemma è nato a Roma il 2 settembre del 1938, molto amato dalla critica portò a casa molti premi importanti come il David di Donatello, il Nastro d’Argento e il Globo d’Oro.

L’incidente e la morte di Giuliano Gemma ancora da spiegare?

A fermare il suo successo e a mettere fine alla sua carriera ci ha pensato proprio quel maledetto incidente nell’1 ottobre del 2013 quando Giuliano Gemma aveva solo 75 anni. Sembra che l’attore dopo l’impatto sia stato cosciente per oltre un’ora mentre aspettava i soccorsi che sono arrivati in ritardo, almeno secondo la seconda moglie Daniela Richerme che ha poi decide di denunciare per dare il via ad un’indagine per far luce su quello che è successo quel giorno. Dopo l’incidente in quel di Cerveteri, Giuliano Gemma fu trasportato in urgenza all’ospedale di Civitavecchia, dove morì poco dopo di infarto. La stessa figlia ha raccontato in un documentario: “Eravamo in aeroporto mi disse Vera grazie di tutto, davvero. Aveva gli occhi lucidi. Poco dopo ricevetti una telefonata da sua moglie, che mi disse che aveva avuto un incidente e non c’era più. Mi sentii persa. Se fosse ancora qui gli direi più spesso che lo amo. Non che non glielo abbia detto, ma ora che non c’è più e mi manca vorrei poterlo fare ancora”. Cosa racconterà di lui all’Isola dei Famosi?

