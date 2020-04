Giulietto Chiesa, morto giornalista Tg3, Tg5/ Esperto di Russia sempre controcorrente

Pubblicità

Grave lutto nel mondo del giornalismo: è morto Giulietto Chiesa. Classe 1940, avrebbe dovuto compiere gli 80 anni il prossimo settembre, se ne è andato oggi, come annunciato su Twitter dal famoso vignettista tv, Vauro Senesi: “Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti a un bambino ferito dallo scoppio di una mina. E’ morto un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra. I suoi occhi sono un po’ anche i miei”. Non è stata resa nota la causa di morte e forse solo nelle prossime ore scopriremo qualcosa di più a riguardo. Giulietto Chiesa, oltre ad essere un volto noto della tv per le numerose ospitate in programmi vari, è stato corrispondente da Mosca per i quotidiani L’Unità e La Stampa, ed inoltre, ha lavorato per i telegiornali di casa Rai, Tg1 e Tg3, nonché per il Tg5, il telegiornale di Canale 5. Considerato uno dei massimi conoscitori della Russia, ha scritto diversi libri riguardanti la vecchia Unione Sovietica e la più recente Russia di Putin.

Pubblicità

GIULIETTO CHIESA E L’ESPERIENZA ALLE OLIMPIADI DI MOSCA DEL 1980

Il suo primo grande lavoro fu il ruolo di inviato a Mosca per le Olimpiadi del 1980, quando lavorava per il quotidiano L’Unità. Durante quell’esperienza raccontò in maniera irriverente la vita quotidiana nell’allora URSS, e proprio per questo l’agenzia sovietica TASS ne chiese la rimozione, ma Berlinguer, numero uno del Partito Comunista (a cui lo stesso Chiesa è stato iscritto fino al ’91), si rifiutò. Il collega giornalista si trasferì nel frattempo proprio nella capitale dell’Unione delle repubbliche socialistiche sovietiche, assieme alla compagna Fiammetta Cucurnia, anche lei giornalista (corrispondete per Repubblica), e divenendo uno dei massimi esperti del Cremlino, non solo d’Italia. Un giornalista spesso e volentieri controcorrente che non ha mai avuto di dire quello che pensava, come spiegato anche dal famoso episodio dell’arresto (poi subito rilasciato) in Ucraina nel 2014. Chiesa è stato anche un europarlamentare dal 2006 fino alla fine della legislatura, e nel novembre del 2017 ha fondato il partito “La Mossa del Cavallo”, successivamenterinominato “Lista del Popolo per la Costituzione”, che però ottenne lo 0,02% e lo 0.03% a livello nazionale, non venendo eletto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA