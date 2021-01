Giulio Berruti, proposta di matrimonio a Maria Elena Boschi all’Isola dei famosi?/ Tutti i rumors…

Giulio Berruti potrebbe essere uno dei concorrenti della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, che sarà condotta da Ilary Blasi. Secondo il settimanale Nuovo, la produzione del reality show avrebbe messo gli occhi sul bell’attore romano. Per il compagno di Maria Elena Boschi “sarebbe arrivato il momento di sfoggiare il suo fisico da calendario sulle spiagge dell’Honduras, storica location del reality di Canale 5”, si legge sul settimanale diretto da Riccardo Signoretti. Ma non è tutto, il settimanale ipotizza anche che Berruti potrebbe fare il grande passo proprio durante il reality: “Chi lo conosce sussurra che la proposta di matrimonio alla Boschi potrebbe arrivare proprio in diretta tv”. Al momento non c’è alcuna conferma sulla possibilità di vedere l’attore sulle spiagge dell’Honduras, ma quel che è certo è che Mediaset ha già messo gli occhi sull’attore.

Giulio Berruti all’Isola dei famosi dopo il rifiuto al GF Vip?

“Giulio Berruti è un concorrente mancato, avevo parlato a lungo con Maria Elena Boschi ed entrambi erano entusiasti. Lui era, in effetti, impegnato con una serie tv su una piattaforma digitale americana che, però, aveva sospeso le riprese per il Covid e avrebbe dovuto riprendere a gennaio. All’ultimo è venuto fuori che, proprio per finire subito, si sarebbero spostati in Romania”, ha rivelato Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, come riporta Il Fatto Quotidiano. Dagospia aveva anche svelato il compenso proposto all’attore: ben 200 mila euro. “L’Isola dei Famosi” debutterà su Canale 5 a marzo, c’è ancora tempo per scoprire se il fidanzato di Maria Elena Boschi si getterà dall’elicottero. Il totoconcorrenti non riguarda solo l’attore, tra i nomi citati in questi giorni anche Asia Argento, Brando Giorgi, Patrizia Rossetti, Jill Cooper, Vera Gemma e Alessandra Canale.



