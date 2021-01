Giulio, fratello Pierpaolo Pretelli/ “Con Giulia non è amore. Ariadna? Non so se…”

Dopo la puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip, Giulio Pretelli è tornato a parlare del rapporto nato nella Casa tra l’ex velino e Giulia Salemi, nonostante il fratello avesse chiesto esplicitamente alla famiglia di evitare ulteriori intromissioni. Intervistato da Novella2000, il fratello di Pierpaolo Pretelli ha confermato la sua preferenza per Elisabetta Gregoraci, per cui l’ex velino aveva provato una forte attrazione che però non si è mai concretizzata: “Tifavo per Elisabetta, ma rispetto le scelte di mio fratello”. Pe quanto riguarda il rapporto con Giulia Salemi, per il fratello di Pierpaolo è prematuro parlare di amore: “Pierpaolo e Giulia sono sicuramente molto presi l’uno dall’altra, ma non può essere considerato amore. Quello che mi interessa è vederlo felice, anche perché sono certo che stia risentendo della lontananza da suo figlio Leonardo, l’affetto di Giulia non può fargli che bene”. Il fratello di Pierpaolo Pretelli ha parlato anche delle dichiarazioni della madre che, entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, ha esortato il figlio a non dedicare tutte le sue attenzioni a Giulia, ma di aprirsi anche al resto del gruppo.

Giulio Pretelli: “Non ho capito se Pierpaolo è ancora innamorato…”

Giulio Pretelli condivide i consigli della madre, se il fratello punta davvero ad arrivare in finale: “Una storia d’amore non basta. Fin quando non uscirà il lato eclettico di Pierpaolo, vedo improbabile per lui arrivare in finale. Mi auguro che lo capisca”. Secondo il ragazzo, la madre avrebbe dovuto essere più esplicita: “Mio fratello sa cantare, sa ballare, sa fare tante cose, ma la storia con Giulia non sta facendo passare quel suo lato artistico che potrebbe essere un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo”. Infine Giulio ha confermato il tentativo i Pierpaolo Pretelli di riavvicinarsi all’ex compagna Ariadna Romero, madre di suo figlio Leonardo: “Ha tentato di riavvicinarsi ad Ariadna, ma non c’è stato verso. Non ho capito se è ancora innamorato di lei o è solo affetto perché è la madre di suo figlio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA