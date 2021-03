Giulio Pretelli e la fidanzata Alessia/ “Mia mamma l’ha scoperto su Instagram”

Pierpaolo Pretelli e il fratello Giulio sono stati ospiti di Barbara d’Urso nel salotto domenicale di “Live – Non è la d’Urso”. L’ex velino è stato uno dei grandi protagonisti del Grande Fratello Vip 5, non solo per la sua storia d’amore con Giulia Salemi ma anche per gli scontri con la sua famiglia che si è intromessa nel suo percorso. Ieri sera nello studio di Canale 5 Pierpaolo, insieme al fratello Giulio e alla sua fidanzata Alessia, ha parlato degli attuali rapporti con i suoi familiari. Giulio Pretelli ha ribadito di aver sofferto molto per lo scontro avuto con il fratello Pierpaolo, che ha ammesso di aver esagerato: “Ci sono stato male anch’io. Io poi vivo di sensi di colpa”. Tra pochi mesi Pierpaolo Pretelli, padre del piccolo Leonardo nato dalla sua relazione con Ariadna Romero, diventerà zio. Suo fratello Giulio e la fidanzata Alessia aspettano un bambino: la ragazza è già al quarto mese. Per l’ex velino di Striscia la notizia è stata una vera e propria sorpresa anche perché quando è entrato al GF Vip, suo fratello era ancora single.

Giacomo Urtis: "Figlio con Dayane Mello? Potremmo fare il maschietto"/ "Grazie..."

Giulio Pretelli: aspetta un figlio dalla fidanzata Alessia

Giulio Pretelli ha dato il lieto annuncio a Pierpaolo durante la semifinale del Grande Fratello Vip, scelta molto criticata da Cristiano Malgioglio. Ma nello studio di “Live – Non è la d’Urso”, Giulio ha rivelato di aver contattato la produzione del GF Vip per chiedere di fare una telefonata privata al fratello per potergli comunicare la bella notizia, invece gli autori gli hanno chiesto di andare in puntata: “Io gli avevo chiesto di poterlo chiamare in privato, ma me lo hanno impedito. Mi hanno invitato a venire e gliel’ho detto da vicino. Inizialmente i miei genitori non l’hanno presa bene, erano un po’ preoccupati, ma io li ho rassicurati dicendo loro che questo era quello che volevo io e sono sicuro del mio amore per la mia compagna. Ci amiamo tanto e il sentimento che ci lega è davvero forte”. Alessia, invece, ha confessato che sua mamma ha scoperto della gravidanza tramite una diretta Instagram.

Asia Gianese "Sono a Dubai per lavoro"/ Scoppia la polemica sui vip all'Estero

“Come l’hai detto a tua mamma?”

“L’ha scoperto con una diretta su Instagram” ✈️✈️✈️#noneladurso pic.twitter.com/31OOTc4OpM — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 21, 2021

LEGGI ANCHE:

BIANCA GASCOIGNE, CHI E' FIGLIA PAUL/ "Lui è fantastico, vi farà divertire all'Isola"

© RIPRODUZIONE RISERVATA