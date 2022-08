Giulio Pretelli ha rotto con Alessia, la madre di sua figlia Sophie/ “E’ un po’ di tempo che..”

Giulio Pretelli, è finita con Alessia: “Purtroppo non stiamo più insieme da tempo”

Giulio, il fratello di Pierpaolo Pretelli, ha fatto sapere ai suoi follower di Instagram di aver interrotto la sua relazione con Alessia. La loro storia, a quanto pare, è giunta al capolinea dopo un periodo piuttosto complicato. Nessuno si aspettava che i due arrivassero ad una rottura. In un certo senso è stato un fulmine a ciel sereno se pensiamo che i due, non molto tempo fa, sono diventati genitori di Sophie. Attraverso un post piuttosto stringato, il ragazzo ha fatto il punto della situazione. “Ciao ragazzi, in molti mi hanno chiesto cosa stia succedendo in con Alessia. Purtroppo, già da tempo, non stiamo più assieme”, le sue parole.

Pierpaolo Pretelli messo in guardia da Giulia Salemi/ Nessun triangolo con Soleil

Giulio Pretelli rassicura: “Siamo insieme alla nostra principessa”

“Abbiamo voluto trascorrere questi giorni insieme con la piccola principessa di casa per farle sentire calore da entrambe le parti. Grazie per la comprensione”, ha concluso Giulio Pretelli. Così il fratello di Pierpaolo ha annunciato ufficialmente la fine della relazione con Alessia. A quanto pare, però, i due sono rimasti in buoni rapporti dato che stanno trascorrendo del tempo assieme alla piccola Sophie. Nonostante la rottura, Giulio e Alessia si stanno dimostrando due persone mature, almeno per quanto riguarda la gestione della figlia.

LEGGI ANCHE:

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli smentiscono la crisi/ Un video svela la verità...Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi nessuna dedica per compleanno/ Scoppia la polemica!

© RIPRODUZIONE RISERVATA