Giulio Raselli scelta/ Giovanna si prepara, Giulia sbotta sui social (Uomini e Donne)

C’è grande attesa per la prossima registrazione del trono Classico di Uomini e Donne. Questo perché durante l’ultima Giulio Raselli ha finalmente annunciato di essere pronto a fare la sua scelta. Ciò vuol dire che tra pochi giorni sapremo chi tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso è la donna che vuole al suo fianco dopo questo lungo percorso. Ma cosa è accaduto e sta accadendo in questi giorni di attesa? L’ultima registrazione risale al 28 dicembre, da allora mancano notizie e avvistamenti sul tronista e sulle sue corteggiatrici. Se Giulio non posta su Instagram da agosto, poco prima di iniziare a fare il tronista, più recenti sono quelli delle due ragazze. Risale però a prima dell’ultima registrazione l’ultima foto di Giovanna, che parla d’amore accanto a suo padre.

Giovanna e Giulia primresella della scelta di Giulio Raselli: silenzio e critiche

Molto più recente è invece l’ultimo movimento social di Giulia D’Urso. Su Instagram la corteggiatrice di Giulio Raselli lancia infatti un messaggio che sembra essere la risposta alle tante critiche ricevute in questi giorni, soprattutto dal pubblico femminile. “Siete tutte benne donne. Tutte. Se solo foste meno cattive con altre, sareste ancora più belle” scrive Giulia su Instagram. La ragazza è sicuramente in ansia in vista dell’imminente scelta, d’altronde proprio nel corso dell’ultima registrazione, come svelato dal Vicolodellenews, ha palesato i suoi dubbi sull’interesse di Giulio, trovando sia scemato rispetto a qualche tempo fa. Che abbia ragione? Sarà dunque Giovanna la sua scelta? Pochi giorni e lo sapremo.

