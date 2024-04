Alessia Mulè: chi è la nuova fidanzata di Giulio Raselli di Uomini e Donne/ “Mi ha cambiato la vita”

Uomini e Donne, Giulio Raselli ha una nuova fidanzata: chi è Alessia Mulè

È uscito allo scoperto nei giorni scorsi con un post su Instagram ed un romantico scatto, Giulio Raselli ha una nuova fidanzata, chi è Alessia Mulè. Sulla giovane si hanno pochissime informazioni. Non si conosce la data di nascita ne l’età mentre il sito di IsaeChia riporta che, come si evince anche dal suo profilo social non fa parte del mondo dello spettacolo e non è un’influencer.

"Maria De Filippi ai casting del Grande Fratello"/ La rivelazione dell'ex di Uomini e Donne Giulio Raselli

Bellissime, però, sono le parole che ha rivolto alla sua nuova fidanzata Alessia Mulè, Giulio Raselli: “La donna che mi ha cambiato la vita,la donna che mi ha fatto capire cosa sia il rispetto per una relazione ,la donna che mi ha fatto capire che stare il week end a casa assieme è infinitamente più bello che andare nei locali, la donna più sensibile del mondo (piangerebbe anche per un film di fantozzi),la donna che voglio con tutto me stesso al mio fianco,la donna che per me vuol dire famiglia. Ciao amore mio❤️”

"Maria De Filippi ai casting del Grande Fratello"/ La rivelazione dell'ex di Uomini e Donne Giulio Raselli

Alessia Mulè, chi è la nuova fidanzata di Giulio Raselli di Uomini e Donne

Giulio Raselli ha una nuova fidanzata, Alessia Mulè. Il modello è uscito allo scoperto nei giorni scorsi quando nel suo profilo Instagram ha postato la foto insieme alla giovane con la dedica sopramenzionata. Raselli è un ex volto di Uomini e Donne. Nel dating show di Maria De Filippi Giulio Raselli ha partecipato nel 2019 come corteggiatore di Giulia Cavaglia che, alla fine del suo percorso scelse Manuel Galiano.

Nel 2020 Giulio salì sul trono scegliendo la corteggiatrice Giulia D’Urso. La loro storia non durò a lungo e poco dopo Raselli si è legato all’ex tentatrice di Temptation Island Carlotta Adacher. Storia che si è conclusa circa due anni fa ed adesso il cuore è tornato a battere per Alessia.

"Maria De Filippi ai casting del Grande Fratello"/ La rivelazione dell'ex di Uomini e Donne Giulio Raselli













© RIPRODUZIONE RISERVATA