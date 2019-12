Giulio Tassoni, marito Eleonora Daniele/ I due presto avranno un bambino?

Giulio Tassoni presto padre? I rumors non si fermano riguardo alla possibilità che la moglie Eleonora Daniele sia incinta. Dopo sedici anni di fidanzamento e delle nozze festeggiate solo lo scorso settembre, i telespettatori non attendono altro di vedere la famiglia della conduttrice già in pieno sviluppo. “Ho visto molte mie colleghe lavorare fino all’ultimo periodo della gravidanza. Quindi se mi dovesse succedere farei lo stesso, anche perchè oggi le donne incinte sono molto tutelate”, ha detto la Daniele al settimanale DipiùTv, senza confermare però le voci di corridoio riguardo al suo stato interessante. Il desiderio da parte di entrambi c’è tutto e chissà che il nuovo anno non possa regalare una svolta decisiva alla coppia. “Spero di diventare mamma nei prossimi due anni, ma sarà Dio a decidere“, ha detto tempo fa la giornalista al settimanale Chi. Nessuna dichiarazione invece dal più riservato imprenditore: Tassoni sembra voler rimanere al di fuori del mondo dello spettacolo e soprattutto tiene molto alla propria riservatezza, tanto che è quasi impossibile individuare notizie recenti sul suo conto. Non è un caso infatti se il discendente dello scrittore Alessandro Tassoni non appare in nessun social network, almeno non con la sua vera identità.

Giulio Tassoni, marito Eleonora Daniele: cosa sappiamo della sua vita

Non sappiamo davvero nulla di Giulio Tassoni, se non che è un imprenditore farmaceutico e da poco marito di Eleonora Daniele. Quest’ultima sarà ospite di Domenica In per la puntata che andrà in onda oggi, 29 dicembre 2019, e possiamo dare per scontato che il consorte non sarà al suo fianco. Sappiamo solo che i due hanno detto sì lo scorso settembre presso la Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini a Roma, invitando diversi vip sia alla cerimonia che al ricevimento successivo, organizzato a Villa Piccolomini. “E’ arrivato il momento giusto: ne ho avuto la conferma vedendo al matrimonio tutte le mie amiche più care con i loro figli. Mi sento pronta! Prendermi una pausa dalla tv per la maternità non mi spaventerebbe: colleghe come Lorena Bianchetti hanno lavorato con grazia fino all’ultimo mese di gravidanza…”, ha dichiarato la conduttrice al settimanale Chi, rivelando di sentirsi pronta per il ruolo di madre. La cerimonia rappresenta uno dei ricordi più belli per la Daniele, anche perchè ha sentito con chiarezza che il padre e il fratello si trovavano al suo fianco. “Per avere Luigi ancora più vicino, ho fatto ricamare una L sul cuscino delle fedi”, ha detto. Il lieto fine c’è stato, anche se mentre la presentatrice si trovava ancora in auto, è stata avvisata di un piccolo intoppo: “Ho pensato di tutto. Poi ho scoperto cos’era successo. Era arrivato Al Bano e stava preparando una sorpresa per noi”.

