Giulio Violati, marito Maria Grazia Cucinotta/ L’attrice: “le vere storie d’amore non hanno mai una fine”

Giulio Violati e l’incontro con Maria Grazia Cucinotta

Giulio Violati è il marito di Maria Grazia Cucinotta. Un grande amore quello nato tra l’imprenditore romano e l’attrice-regista oramai legati da più di 30 anni. Il primo incontro risale verso la finale degli anni 90 durante una festa di Capodanno organizzata da Massimo Santoro. Qualche tempo dopo i due si sono sposati e dal loro amore è nata la figlia Giulia. La coppia si è unita in matrimonio il 7 ottobre 1995 e hanno da poco festeggiato 29 anni di matrimonio. “29 anni insieme. Le vere storie d’amore non hanno mai una fine. Ti amissimo” – la dedica che Maria Grazia Cucinotta ha fatto al marito nel giorno dell’anniversario di nozze. Un amore che la coppia ha celebrato per una seconda volta come ha spiegato proprio l’attrice: “ci siamo riscelti per continuare la nostra vita insieme, l’amore vero dura per sempre, non è semplice, ma l’importante è non mollare mai davanti alle difficoltà, insieme si supera tutto”.

Intervistata dal settimanale Oggi, proprio la Cucinotta ha raccontato il primo incontro con l’uomo della sua vita: “ci siamo conosciuti a Capodanno 1994 e dopo un paio di mesi ci siamo fidanzati: eravamo molto giovani e molto innamorati”.

Maria Grazia Cucinotta: “tradimenti con Giulio Violati? Da parte mia no. Per il resto, non ho indagato”

L’incontro a Capodanno 1994. Un anno dopo Giulio Violati e Maria Grazia Cucinotta si sposano. Un matrimonio organizzato in tempi record con l’attrice che ha raccontato: “ci siamo sposati presto e forse io non ero pronta per quel passo: con Il postino, film del 1994 con Massimo Troisi, è arrivato il successo e mi sono trasferita in America, a Los Angeles. Giulio è stato molto bravo perché ha rispettato le mie scelte professionali. Ma non gli ho perdonato di essere rimasto a Roma. Quel periodo, anche se professionalmente bello, per me è stato di profonda solitudine”.

L’attrice e regista ha poi confessato uno dei momenti più felici e uno dei momenti più difficili con il marito Giulio Violati: “un momento felice e insieme difficile è stato quando sono rimasta incinta e sono tornata in Italia. Io e Giulio non eravamo più abituati a vivere in coppia. Non è stato facile. Quando ci si allontana, incomprensioni e freddezze si fanno vicine. Ti abbandoni ai silenzi. In alcuni momenti ci siamo chiesti se fossimo veramente fatti l’uno per l’altro”. Infine sui possibili tradimenti, l’attrice ha tuonato: “da parte mia no. Per il resto, non ho indagato”.

