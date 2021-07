Giulio Violati, marito Maria Grazia Cucinotta/ “Le chiesi di sposarmi al telefono”

In una rara intervista alla quale partecipano insieme, Maria Grazia Cucinotta e il marito Giulio Violati raccontano la loro vita insieme e come è nato questo amore che dura ormai da 25 anni. Ospiti di Paola Saluzzi a L’ora solare su Tv2000, Maria Grazia e Giulio svelano aspetti inediti della loro storia d’amore. In particolare Violati svela come ha chiesto all’attrice di diventare sua moglie: al telefono, quando ancora non stavano insieme. “Ci conoscevamo da un anno. Un po’ di faccia tosta non mi è mai mancata. Lei pensava che l’avessi chiamata per una pubblicità, chiedendole se il 7 ottobre del 1995 sarebbe stata libera. Lei allora mi ha detto si. Io l’ho chiamata nel ’94, era gennaio… dopo aver saputo che era libera, le ho chiesto se mi voleva sposare in quella data. Lei mi ha attaccato il telefono.” ha ammesso, lasciandosi andare ad un sorriso.

Maria Grazia Cucinotta/ “Mi dicevano 'Ma sei anche intelligente?', con Il Postino...”

Giulio Violati e la particolare proposta di nozze a Maria Grazia Cucinotta: ecco come ha reagito lei

Maria Grazia Cucinotta spiega allora come ha reagito di fronte a quella proposta inaspettata: “Io credevo fosse il casting per un lavoro, allora ho detto ‘si certo’, che ero libera. Poi ho chiesto ‘perché?’, e lui ‘No perché ti voglio sposare. Sono Giulio, ti ricordi? Ci siamo visti alla festa da Massimo’ Allora ho attaccato il telefono e ho detto ‘Ma che vuole questo?'” E invece da quel momento sono passati 25 anni insieme e di grande amore: “Non solo sono cosciente ma riconoscente perché 25 anni insieme sono un regalo. Ho avuto molti regali ma lei è davvero ‘il regalo'”, ha confessato Giulio. Così ha concluso elogiando la sua compagna: “Lei c’è per tutti, se succede qualcosa parte, avvisa tutti, corre… Io penso di aver avuto sempre il cuore buono ma negli ultimi 3 anni sto recuperando un po’ di terreno, nella vita si cambia perché è un succedersi di cose meravigliose.”

LEGGI ANCHE:

MARIA GRAZIA CUCINOTTA: "HANNO TENTATO DI VIOLENTARMI"/ "Nessuno mi credeva perché.."GIULIO E GIULIA VIOLATI, MARITO E FIGLIA MARIA GRAZIA CUCINOTTA/ "27 anni d'amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA