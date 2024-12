Giulio Violati e Maria Grazia Cucinotta sono marito e moglie dal 1995. Un amore nato quasi per caso durante un cenone di Capodanno come ha raccontato in diverse occasioni proprio l’attrice e regista: “era la notte di Capodanno del 1994, ci siamo conosciuti a casa di Massimo Santoro”. Durante quella cena, i due hanno cominciato a chiacchierare, anche se la bellissima attrice non ha nascosto che inizialmente non era rimasta impressionata da Giulio al punto da considerarlo come “il classico ragazzino un po’ viziato”. Sta di fatto che qualcosa è cambiato, visto che da quella sera i due hanno cominciato a conoscersi e ad approfondire la conoscenza che dopo un anno circa li ha portati sull’altare.

Maria Grazia Cucinotta: "Vicino a me ci sono due angeli"/ "Sofia Loren? Ha fatto finta di non riconoscermi"

Il matrimonio è stato celebrato il 7 ottobre del 1995, una data importante che ha cambiato per sempre le vite di Giulio Violati e della moglie Maria Grazia Cucinotta. Un matrimonio felice suggellato anche dalla nascita di una figlia di nome Giulia; una unione che i due sono pronti a celebrare nuovamente il prossimo anno quando festeggeranno 30 anni di matrimonio.

Maria Grazia Cucinotta: "Mio marito Giulio Violati? Mi fa ridere"/ "Volevo dare un fratellino a mia figlia"

Giulio Violati sulla moglie Maria Grazia Cucinotta: “è un dono di Dio”

Maria Grazia Cucinotta è pronta a sposare ancora una volta il marito Giulio Violati. A rivelarlo è stata proprio l’attrice e regista durante una intervista rilasciata a Verissimo da Silvia Toffanin. Nel 2025 Maria Grazia Cucinotta e il marito raggiungeranno il traguardo importante di 30 anni di matrimonio e per l’occasione stanno pensando di rinnovare le promesse d’amore. Del resto volevano già farlo al 25esimo anniversario, ma il Covid ha impedito tutto. “Ai 25 volevamo risposarci con una cerimonia casalinga” – ha raccontato l’attrice dalle pagine del Corriere della Sera rivelando – “mi ero fatta realizzare un tubino di pizzo da sogno, ma c’è stato il lockdown”.

Maria Grazia Cucinotta: "Vengo da una famiglia povera"/ "Con uno stipendio hanno cresciuto 4 figli"

La pandemia da Covid-19, infatti, ha costretto tutti al lockdown e la coppia non ha potuto rinnovare le promesse d’amore in occasione del 25esimo anniversario di nozze. Per questo motivo hanno pensato bene di recuperare il prossimo ottobre quando gli anni di matrimonio saranno 30. Proprio Giulio Violati ha rivelato: “se stiamo insieme da trent’anni è tutto merito di Maria Grazia. Lei è un dono di Dio”.