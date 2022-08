Giulio Zeppieri/ “Sono tennista per caso, ma ora posso sfidare i grandi”

E’ tra i giovani più interessanti del panorama italiano e a Umago lo ha dimostrato. Parliamo di Giulio Zeppieri, il ventenne sconfitto in semifinale da Alcaraz al termine di una bellissima battaglia. “E’ stata la prima sfida contro un giocatore di quel livello”, ha spiegato il numero 136 al mondo al Corriere dello Sport: “Carlos, sulla terra, è tra i primi tre del mondo. Io fermato dai crampi: doveva andare così, quasi mi scappava da ridere. Però quel match mi ha fatto capire che a quel livello posso starci e che però devo lavorare ancora tanto”.

Lorenzo Musetti/ "Delusione d'amore e difficoltà nel tennis… Psicologo mi ha aiutato"

Giulio Zeppieri ha ripercorso la sua carriera da tennista, iniziata alle scuole elementari per caso, grazie a due corsi pomeridiani. “Sono iper competitivo. Quando, a dodici anni, ho capito di esserlo ad alto livello, ho pensato di potermi anche divertire”. Per il ventenne lo sport è apertura mentale, ma non solo: la madre gli ha inculcato un pensiero, “mai stare con le mani in mano”.

DIRETTA/ Sinner Alcaraz (risultato finale 2-1): Jannik trionfa nell'Atp Umago 2022!

GIULIO ZEPPIERI TRA CARRIERA E VITA PRIVATA

Nel corso del dialogo con il quotidiano, Giulio Zeppieri ha spiegato che deve migliorare sui lavori a rete, ma sta lavorando su tutto, così da essere un tennista completo. Dopo aver parlato dell’amicizia con Musetti, compagno di allenamento e non solo, il ventenne haparlato dei suoi punti di riferimento e ha spiegato di ammirare big come Federer e Nadal, anche se non ha un vero e proprio idolo: “Ci sono persone a cui puoi ispirarti: Kobe, Cristiano Ronaldo. La loro dedizione ti fa capire tantissimo”. Il sogno di Giulio Zeppieri è quello di diventare un tennista professionista e di essere contento della sua vita: “Guardare indietro e dire: no, non ho rimpianti. Mi piacerebbe vincere Roma o uno tra tutti gli Slam”. L’obiettivo però è migliorare, conscio che questo è un anno interlocutorio per lui: “Se finisco cento al mondo, bene. Ma non è un pensiero fisso. Vivo a Roma da qualche mese con altri cinque ragazzi, tutti tennisti, più piccoli e anche più grandi. E’ stato un passo importante”.

LEGGI ANCHE:

Bertolucci: "Io e Panatta pensavamo troppo alle donne"/ "Così una volta l'ho fregato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA