Giuni Russo, com’è morta e vita privata/ Lotta contro il tumore e 36 anni d’amore…

Giuni Russo e la lotta contro il tumore: quando salì per l’ultima volta sul palco di Sanremo?

Giuni Russo è stata una delle voci italiane più belle di sempre. Dotata di un talento naturale e straordinario che le permetteva di cantare canzoni di diverso genere, a distanza di anni dalla sua prematura scomparsa, rappresenta una delle artiste più amate ed è a lei che è dedicata parte della puntata di Techetechetè in onda questa sera subito dopo l’edizione delle 20 del Tg1. Classe 1951, dopo varie esperienza e una lunga gavetta, conquista il successo con il brano Alghero che, ancora oggi, è apprezzatissimo dal pubblico. Un’estate al mare, poi, conferma il successo dell’artista che, ad un certo punto della sua carriera, deve fare i conti con un’amara scoperta.

Nel 1999, Giuseppa Romeo, questo il vero nome dell’artista, scoprì di avere un tumore. Giuni Russo cominciò immediatamente le cure e nel 2003 si presentò sul palco del Festival di Sanremo per l’ultima volta con il brano Morirò d’amore. L’artista continua a combattere contro la malattia che, però, ha il sopravvento il 14 settembre 2004 quando l’artista muore.

Giuni Russo e l’assenza di figli

Giuni Russo non ha avuto figli e ha sempre protetto la propria vita privata preferendo far parlare di sè per il suo talento musicale. Nella sua vita, però, per 36 anni, c’è stata Maria Antonietta Sisini con cui ha avuto un lungo sodalizio musicale. Giuni Russo non ha mai parlato del proprio privato, ma pare che per 36 anni sia la stata la sua compagna anche se non ci sono mai state conferme.

La Russo è stata un’artista geniale, amata e apprezzata dal pubblico, ma anche da colleghi e addetti ai lavori. Questa sera, con la nuova puntata di Techetechetè, i telespettatori avranno così la possibilità di rivivere i suoi successi.

