Giuseppa, Giuseppe, Annamaria: moglie, figli Francesco Cossiga/ Una vita riservata

Giuseppa Sigurani, la storia d’amore con Francesco Cossiga, la rottura e l’annullamento del matrimonio

Giuseppa Sigurani è stata la moglie di Francesco Cossiga, noto politico, giurista e accademico italiano, nonché ottavo Presidente della Repubblica Italiana dal 1985 al 1992. Francesco Cossiga sposò la sua compagno nel 1960, dalla loro storia d’amore la nascita dei due figli Annamaria e Giuseppe. La moglie, di carattere particolarmente riservato, ha sempre preferito stare alla larga dalle luci dei riflettori e difficilmente è uscita allo scoperto. Il loro matrimonio si conclude dopo un periodo difficile, ad inizio anni novanta, che porta la coppia al divorzio nel 1998. Nel 2007, gli ex coniugi ottengono dalla Sacra Rota la dichiarazione di annullamento delle nozze.

Giuseppa Sigurani e Francesco Cossiga, i figli Giuseppe e Anna Maria

Giuseppa Sigurani, dottore in farmacia, affascinante, acculturata e di bellissima presenza, così almeno la descrive il giornalista Bruno Vespa nel libro “L’amore e il potere. Da Rachele a Veronica un secolo di storia d’Italia”. La moglie di Cossiga, come emerge anche libro, ha sempre condotto una vita all’insegna della discrezione. Durante gli anni di presidenza del marito, non è mai entrata al Quirinale, infatti non ci sono foto che la ritraggono insieme al marito. I figli hanno calcato pienamente le orme dei genitori, almeno per quanto riguarda le abitudini di riservatezza.

