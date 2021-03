Giuseppe Anastasi, ex Arisa/ Dalla loro unione è nata “Sincerità” ma poi…

Sicuramente Arisa ha avuto diversi compagni, alcuni illustri, e tra questi, ancora prima del suo ex attuale, Andrea di Carlo, c’è stato Giuseppe Anastasi, cantautore siciliano e interprete classe 1976. Il palermitano è stato il fidanzato della cantante ma, nonostante il loro sodalizio artistico sia andato avanti (lui ha scritto un pezzo per lei proprio un anno prima della rottura), si sono detti addio nel 2010. Per chi no lo conoscesse ancora, Giuseppe Anastasi, ancora prima di essere l’ex fidanzato di Arisa, è un noto cantautore italiano visto che il suo primo successo arriva nel 2006 quando diventa uno dei finalisti di Musicultura Festival e si piazza tra gli otto vincitori a esibirsi allo Sferisterio di Macerata.

Giuseppe Anastasi è uno degli ex “illustri” di Arisa, “papà” di Sincerità

Proprio lui nel 2009 firma per Arisa ‘Sincerità’, canzone con la quale lei sfonda poi al Festival di Sanremo nella sezione Giovani tanto da riprovarci poi l’anno successivo con il brano Ma l’amore no portato in gara tra i big sempre dalla cantante e, a quel punto, fidanzata. Nonostante l’addio, Giuseppe Anastasi ha firmato come autore anche La notte, brano presentato al Festival di Sanremo 2012, e dopo due anni ha fatto lo stesso con il brano che ha poi vinto la kermesse, Controvento. Oltre ad Arisa, Giuseppe Anastasi è stato anche al fianco di Mogol nella stesura del libro Scrivere una canzone e nel 2018 ha lanciato il suo primo album solista, “Canzoni ravvicinate del vecchio tipo”, vincitore della Targa Tenco come miglior album d’esordio.

