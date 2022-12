Giuseppe Cionfoli, ex frate/ Tre volte a Sanremo e l’addio alla vita religiosa

Giuseppe Cionfoli, l’ex frate che andò a Sanremo

Il cantautore pugliese Giuseppe Cionfoli, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è un ex frate francescano che dopo aver partecipato nei primi anni Ottanta al Festival di Sanremo ha abbandonato la vita ecclesiale e si è sposato. Oggi ha settant’anni, una moglie, tre figli e tre nipoti e continua a cantare. Era il 13 dicembre del 1966 quando un prete gli disse di andare a messa, “ma la chiamata arrivò un anno dopo durante una missione dei passionisti al mio paese”, ha spiegato a Vieni da me. Fu grazie a Padre Pio, che all’epoca non conosceva, che decise di farsi frate francescano. Dopo essere entrato nell’ordine dei cappuccini di Bari, fra’ Cionfoli ha raggiunto il successo nel 1981 partecipando a Domenica in con la canzone “Nella goccia entra il mare”, in una gara per nuove voci che vinse, ottenendo la possibilità di andare a Sanremo dove partecipò per tre volte con i brani “Nella goccia entra il mare”, “Solo grazie” (1982) con cui si classificò quarto, e “Shalom” (1983).

Giuseppe Cionfoli: “Ringrazio Dio perché mi ha dato la vita”

Dopo il successo a Sanremo, nel 1988 Giuseppe Cionfoli ha lasciato la vita religiosa: “È arrivato un nuovo padre generale dei Cappuccini. La prima, primissima cosa che ha fatto appena insediato fu chiamare me insieme al mio Padre provinciale. Neanche mi ha salutato. Ha puntato il dito verso di me e ha detto: decidi, o rimani e non canti o esci”, ha raccontato il cantautore a La Stampa. Giuseppe Cionfolì appese la tonaca al chiodo, ma la sua fede non si è mai attenuata: “Ringrazio Dio perché mi ha dato la vita. Sono partito da un piccolo paese per cantare a tutti e diventare una persona migliore. La musica avvicina al divino, a patto che non sia un rave party”, ha detto sulle pagine de La Verità.

