Giuseppe Cirillo “Sesso con una suora”/ È sua la confessione a Live Non è la D’Urso?

«Abbiamo scoperto cose assurde… C’è anche una persona, che peraltro si è candidata, che ha fatto l’amore con una suora». Così Barbara D’Urso ha anticipato che si occuperà di un caso scottante stasera. Si tratta di Giuseppe Cirillo, candidato alle ultime elezioni regionali in Umbria? Lo scorso ottobre infatti ai microfoni di “La Zanzara” su Radio 24 ha rivelato di aver avuto un rapporto sessuale con una suora e di aver pubblicato il video su Youporn. La clamorosa confessione del psicosessuologo, candidatosi alle regionali con il Partito delle Buone Maniere, fece subito scalpore. Non è chiaro se sarà ospite di Live Non è la D’Urso per ripercorrere quanto accaduto o se invece la conduttrice si limiterà a raccontare la vicenda, che di fatto risale a nove anni fa. Giuseppe Cirillo era in Asia: lì ebbe una storia con una suora. «Ha deciso lei di mettere il video su Youporn, il video è lì da nove anni. C’è sesso orale e penetrazione, poi un balletto». L’obiettivo della suora, a detta di Giuseppe Cirillo, era di far capire la «sofferenza di preti e suore», che non possono «esternare» la loro «energia che fa parte di tutti gli esseri umani».

GIUSEPPE CIRILLO “SESSO CON UNA SUORA”, IL CASO A LIVE NON È LA D’URSO?

Giuseppe Cirillo ha condiviso la riflessione della suora e quindi l’ha aiutata. «Mi sono messo nudo, con l’uccello di fuori… certe cose a una certa età non si dovrebbero fare. Ma finché Dio mi dà la forza…», disse a “La Zanzara” su Radio 24. E annunciò che se fosse stato eletto, avrebbe aperto dei consultori per suoi e preti, d’accordo con la Chiesa. Comunque ora il psicosessuologo non sente da anni la suora. «Siamo stati due notti insieme, la prima non ho avuto eiaculazione, la seconda sì». Nel corso dell’intervista spiegò anche il motivo per il quale viene chiamato Dr. Seduction: «È un appellativo che mi ha dato in California un giornalista del San Francisco Chronicle per la mia attività nel campo della seduzione e della sessualità». In passato ha litigato con Rosy Bindi: «Aveva fatto una campagna contro l’Aids prendendosela coi rapporti occasionali». E lui ovviamente non era d’accordo. «La incontrai e le dissi: “Caro ministro lei come cacchio crede di combattere l’Aids, in questo modo con uno slogan assurdo: evita rapporti occasionali?” I rapporti sono tutti occasionali, anche tra chi poi decide di vivere una vita insieme e fanno i figli».

