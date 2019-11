BARBARA D’URSO/ Stupisce i fan in versione “acqua e sapone” (Domenica Live)

Barbara d’Urso torna sotto i riflettori di Domenica Live. Nell’illuminatissimo studio di Canale 5, la d’Urso si sente “visibilmente” a suo agio. Mica come a casa sua, dove è stata immortalata dai paparazzi mentre si affacciava a una finestra. Senza trucco e senza luci, infatti, Barbara è completamente diversa. C’è da dire che dimostra tutti i suoi sessant’anni, ma questo non è necessariamente un male. Solo segno di autenticità: la d’Urso, infatti, non ha mai fatto ricorso ad artifizi per migliorare il suo aspetto (a parte il makeup e le famigerate luci, appunto). La d’Urso è in onda quasi tutti i giorni sulla rete ammiraglia di casa Mediaset. Abituati a vederla sempre “on point”, stupisce un po’ questo look acqua e sapone. L’età e le rughe, tuttavia, non le impediscono di riscuotere un grande successo al timone dei suoi tre programmi (Pomeriggio Cinque, Live – Non è la d’Urso e Domenica Live). Il successo di cui si parla, chiaramente, è successo di ascolti: Carmelita – come la chiama qualcuno – tiene ancora banco contro i competitor de La vita in diretta.

Il gossip su Barbara d’Urso

Nei giorni scorsi, si è vociferato su una presunta lite tra Barbara d’Urso e Ada Alberti, una delle presenze fisse del programma Pomeriggio Cinque. “Poveri collaboratori che devono sorreggere anche le tue bambinate”, aveva scritto la Alberti su Instagram. Questa frase, tuttavia, non era indirizzata alla d’Urso. Anzi: nel fare chiarezza sul post, Ada ha spezzato una lancia a suo favore. “Barbara è continuamente tartassata, osteggiata, maltrattata, ecc. Si sa cosa si scrive di lei. Ne paghiamo le conseguenze anche noi ospiti dei suoi programmi, ovunque. Io non ho santi in paradiso, è il mio pubblico a sostenermi con gli ottimi ascolti sin dai tempi di ‘Sipario’ e poi ‘Verissimo’. Curo la rubrica dell’oroscopo a ‘Mattino 5’ e ‘Pomeriggio 5’ sin dal loro inizio, ma non mi occupo solo di questo, bensì di giornali, serate, ecc.”. La Alberti ha chiesto la rettifica di un articolo che le dava come ai ferri corti: “Siamo amiche dopo tanti anni di lavoro insieme, credo sia naturale dopo più di 10 anni di collaborazione… Cosa più apprezzo di Barbara? Non ti pugnala mai alle spalle, lei eventualmente ti affronta, dandoti la possibilità di spiegarti, di dire la tua. È successo così tra noi all’inizio, non ci piacevamo… dopo, infatti, ci siamo spiegate e siamo diventate amiche. E questo non piace a molti”.

