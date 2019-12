Giuseppe Conte/ “Agenda 2023 per il rilancio, non starò appeso a Di Maio o Renzi”

Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, è ormai vicino a tagliare il traguardo dei primi 100 giorni da massimo esponente dell’esecutivo giallorosso. Cento giorni tutt’altro che semplici, fra problemi, liti e baruffe, ma il professore guarda al futuro con estremo ottimismo: «Abbiamo vinto lo sprint dei 100 metri – le sue parole in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera – ora parte la maratona delle riforme strutturali per cambiare davvero il Paese». L’intervistatore chiede quindi al Premier se il governo riuscirà a superare la verifica di governo, per non rimanere “appesi” ai diktat di Di Maio, Zingaretti o Renzi: «Stare appeso non è nel mio carattere – ribatte Giuseppe Conte con fermezza – e la forza ci viene dai risultati. Più che di una verifica, si tratterà di un rilancio. In soli 100 giorni abbiamo messo in sicurezza il Paese e i risparmi delle famiglie. Abbiamo sterilizzato 23 miliardi di Iva, abbassato tre miliardi di tasse ai lavoratori, restituiremo tre miliardi agli italiani che utilizzeranno la moneta elettronica. Abbiamo previsto più fondi per Comuni, famiglie, disabili e non autosufficienti, forze di polizia e vigili del fuoco».

GIUSEPPE CONTE: “IL NOSTRO PIANO FINO AL 2023”

Quindi il presidente del consiglio affronta l’argomento “agenda 2023”, una serie di riforme strutturali con il chiaro intento di rilanciare il paese nei prossimi tre anni. Conte afferma di avere le idee ben chiare: «Le riforme strutturali che ci attendono richiedono gioco di squadra e massima determinazione a perseguire l’interesse generale. Inviterò tutti ad abbracciare questo spirito e pretenderò da tutti un chiaro impegno». Ed entrando più nel dettaglio aggiunge: «Occorre una decisa riforma dell’Irpef e della giustizia tributaria. Dobbiamo abbreviare i tempi dei processi penali e civili. Dobbiamo rilanciare il piano degli investimenti, con razionalizzazione delle risorse pubbliche, più efficace partenariato pubblico-privato, riduzione dei lacci burocratici, semplificazione del quadro normativo, sostegno alle piccole e medie imprese. E accelerare la digitalizzazione della pubblica amministrazione».

