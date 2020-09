Giuseppe Conte al Forum Ambrosetti, Cernobbio/ Video: sfida Italia ai tempi del Covid

Sfilata di premier a Cernobbio e non può mancare il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte. A lui è affidato l’intervento di chiusura di oggi della 46esima edizione del Forum The European House – Ambrosetti che si tiene, come ogni anno, a Villa d’Este a Cernobbio. Conte partecipa nella giornata a cui è stato dato il titolo “L’Agenda per cambiare l’Europa”, quindi sarà un’occasione per parlare sì di come cambia l’Italia post-Covid, ma anche in un contesto più allargato. Stando alla “tabella di marcia” fornita da Palazzo Chigi in merito agli impegni odierni del premier, l’intervento al 46° Forum annuale Ambrosetti è previsto alle 17:40 ed è probabile che venga trasmesso in diretta video streaming dai canali social ufficiali del presidente del Consiglio, oltre che eventualmente su quello YouTube di Palazzo Chigi. Sarà un’occasione importante considerando anche il silenzio in cui si è trincerato negli ultimi giorni il premier e al cui proposito Roberto Fico, presidente della Camera, ieri ha dichiarato: «Lo sento normalmente, non succede niente».

CONTE AL FORUM AMBROSETTI: L’ITALIA DOPO L’EPIDEMIA

Ma il silenzio degli ultimi giorni di Giuseppe Conte potrebbe essere legato al suo futuro, nello specifico all’eventuale possibilità di lanciare un suo partito. Se ne era parlato a inizio giugno, con i sondaggi avviati per capire quanto potesse valere una sua lista elettorale. I numeri emersi potrebbero aver convinto il premier, che ai primi rumors aveva smentito seccamente. Le cose potrebbero essere cambiate, anche perché Conte gode di un alto gradimento da parte degli italiani. Una nuova sfida politica all’orizzonte? Per oggi deve “limitarsi” alle sfide globali al tempo del Covid. Questo infatti il tema al Forum Ambrosetti che si tiene a Cernobbio. Come sarà il mondo dopo la pandemia? L’intervento del presidente del Consiglio sarà utile in tal senso per capire che direzione può prendere l’Italia, soprattutto in considerazione del piano di aiuti formulato dall’Unione europea, che può permettere al nostro Paese di ripartire e costruirsi un futuro, nuovo ed evidentemente diverso rispetto a quello che avremmo immaginato qualche mese fa.



