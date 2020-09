Giuseppe Conte finisce in spot cravatta/ Video, Italia Viva: “Premier influencer”

Giuseppe Conte in versione testimonial. Non si era mai visto un premier in uno spot promozionale, ma “l’avvocato degli italiani” ha infranto questo tabù. Nelle ultime ore è apparso infatti sulle bacheche social di tantissimi utenti per un post sponsorizzato dal brand che gli fornisce le cravatte, Talarico. Nel video, in cui è presente anche il logo, Conte appare all’interno del negozio mentre indossa una cravatta e si esibisce in maniera esperta mentre fa un nodo perfetto. Mentre si mette al collo la striscia di seta azzurra si lancia pure in un elogio della cravatta che sa di slogan. “Questa non si sposta per nessuna ragione al mondo”, dice ad una persona fuori campo prima di chiedere numeri sul modo migliore per indossarla. Il video, pubblicato qualche giorno fa su Instagram, è stato usato da Talarico per creare un post sponsorizzato che ora il marchio sta facendo circolare sui social. Ma per ovvi motivi tutto ciò è diventato un caso.

CONTE E LO SPOT DI TALARICO: “SVILITO RUOLO PREMIER”

La vicenda di “Conte testimonial” risale al 22 settembre è stata denunciata da Jacobo Iacoboni, giornalista della Stampa. Su Twitter ha rilanciato un post condiviso da Benedetta Frucci, che collabora presso il Gruppo parlamentare di Italia Viva al Senato della Repubblica. “Va bene che siamo nell’epoca delle dirette Facebook che contano più della partecipazione ai vertici. E tuttavia non mi pare normale che il Presidente del Consiglio faccia pubblicità su Instagram a un brand di abbigliamento come un influencer qualunque”, aveva twittato la Frucci. Invece il giornalista ha scritto: “Svilito all’ennesima potenza il ruolo di presidente del Consiglio”. Talarico comunque è la stessa azienda che produce le mascherine griffate blu con la bandierina italiana che gli si vede sul volto di Giuseppe Conte in molte uscite istituzionali. Stavolta però il premier è andato, inconsapevolmente o meno, oltre. E il caso è destinato a far discutere.

