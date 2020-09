Giuseppe Conte, video gaffe su numero morti coronavirus/ Tg1 non lo corregge, anzi…

Gaffe clamorosa del premier Giuseppe Conte durante il suo intervento alla Festa del Fatto Quotidiano. Intervistato da Peter Gomez e Antonio Padellaro, il presidente del Consiglio ha sbagliato il numero dei morti causati dal coronavirus in Italia. Conte ha, infatti, dichiarato che sono 135mila le vittime, ma in realtà i decessi finora provocati dal Covid-19, secondo l’ultimo bollettino fornito dal Ministero della Salute e dalla Protezione civile, sono 35.518. «Noi vogliamo gestire una pandemia che è ancora in corso. Oggi c’è una manifestazione a Roma di persone che pensano che non esiste. A loro rispondiamo con i numeri», ha detto Conte durante il suo intervento che è diventato virale nel giro di poco tempo, riferendosi al corteo dei negazionisti. E quindi arriva ai numeri: «Oltre 274mila contagiati e 135mila decessi. Punto». Allora Padellaro lo ha interrotto per correggerlo con il numero giusto dei morti con coronavirus in Italia.

GAFFE CONTE E TG1 NON LO CORREGGE…

Il premier Giuseppe Conte però ha continuato imperterrito a citare il numero sbagliato. Prima lo ha diminuito («134mila…») e poi è tornato a insistere sui 135mila decessi. La cosa ancor più sorprendente della stessa gaffe del presidente del Consiglio, clamorosa già di suo, è che nel servizio che il Tg1 ha realizzato sul premier è stata ripresa proprio la dichiarazione errata ed è stata tagliata la successiva correzione di Padellaro. Un numero però Giuseppe Conte lo ha azzeccato, quello dei casi totali. Fino a ieri, infatti, risultano 274.664 casi. Il video del momento in cui il premier commette l’errore in merito alle vittime italiane del Covid-19 ha inevitabilmente fatto il giro dei social, rimbalzando da Facebook a Twitter ad esempio, quindi diventando virale in poco tempo. E suscitando già diverse polemiche tra chi ritiene un grave errore quello di Conte e il fatto che non si ricordi del numero esatto dei decessi.

