Giuseppe Conte/ “Vita da leader M5s stressantissima, non credo che reggerò a lungo”

Prosegue il tour dello Stivale di Giuseppe Conte in vista delle prossime elezioni amministrative e l’ex premier non ha nascosto lo stress causato dal ruolo di capo politico. Intervenuto a Modena, il giurista ha rivelato le difficoltà nel rilanciare il Movimento 5 Stelle: “Non ritengo di essere infallibile e non vedo davanti un orizzonte così lungo, ve lo dico chiaramente: questo è un impegno stressantissimo”.

Nel corso del suo comizio, Giuseppe Conte ha spiegato che lavorare così tanto per il bene comune è una faticaccia enorme, ma non solo: “Non credo che la potrò reggere fisicamente a lungo”. L’ex primo ministro auspica di individuare qualcuno più bravo di lui quando sarà il momento: “Ma questo progetto è forte e dovete appoggiarlo, non lasciate che altri parlino con la vostra voce”.

GIUSEPPE CONTE SULL’ALLEANZA M5S-PD

Nel corso del suo intervento nel modenese, Giuseppe Conte s’è soffermato anche sull’importanza delle prossime elezioni amministrative ed ha analizzato il rapporto che lega Movimento 5 Stelle e Partito Democratico: “Il dialogo con i dem è intenso, c’è molta affinità per quanto riguarda alcuni obiettivi di fondo e dobbiamo rafforzare questo dialogo per presentarci per un progetto Paese, in modo da poter sfruttare questa sinergia”.

Giuseppe Conte ha poi analizzato il suo nuovo ruolo, totalmente diverso dall’incarico di premier: “Non vi stiamo chiedendo un voto, anche se sarete chiamato ad esprimerlo alle comunali. Quanti voti ho espresso in passato di cui mi sono anche pentito… Chiedo qualcosa in più di un voto, di condividere il nostro progetto che stiamo rilanciando, i nostri principi e valori”.

