Giuseppe Costa, arrestato fratello vedova Schifani/ Accusato di associazione mafiosa

E’ stato arrestato Giuseppe Costa, il cognato di Vito Schifani. Questi era uno dei tre poliziotti morti nella strage di Capaci, durante il tristemente noto attentano al magistrato Giovanni Falcone e alla moglie Francesca Morvillo, del 23 maggio del 1992. La misura cautelare in carcere è stata emessa nell’ambito dell’operazione eseguita dalla Direzione Investigativa Antimafia di Palermo, e che ha portato all’arresto del boss della mafia siciliana Gaetano Scotto. Fra le persone finite in manette, appunto, anche il fratello della vedova di Vito Schifani, famosa per il suo disperato appello in chiesa durante il giorno dei funerali. “Vi perdono – urlò in chiesa tra le lacrime quel giorno, discorso che passò su ogni tv – però vi dovete mettere in ginocchio”. Come riferisce l’edizione online di TgCom24.it, citando gli inquirenti, Costa avrebbe riscosso il pizzo per il clan dell’Arenella, e di conseguenza sarebbe finito dietro le sbarre.

GIUSEPPE COSTA, IN MANETTE IL COGNATO DI SCHIFANI: I DETTAGLI

Si tratta quasi di uno sfregio per la famiglia Schifani, visto che la moglie era di fatto divenuta l’emblema del dolore di un paese intero a seguito della morte di Falcone, e degli attentati sanguinari di quei terribili anni ’90 che porteranno poi all’assassino anche del giudice Borsellino. Giuseppe Costa è accusato di associazione mafiosa, e oltre a riscuotere il pizzo, avrebbe assistito i parenti dei carcerati, nonché gestito la cassa della nota famiglia di Vergine Maria. Stando a quanto sostenuto dagli investigatori, Giuseppe Costa sarebbe pienamente inserito nelle dinamiche mafiose del clan, al punto che quando il boss della zona, Gaetano Scotto, era stato scarcerato, avrebbe invitato le vittime a dare direttamente il denaro a lui, per rispetto del padrino. Nel blitz avvenuto nelle scorse ore è stato arrestato anche il fratello di Gaetano, Pietro, tecnico di una società di telefonia, anche lui in precedenza accusato nell’inchiesta riguardante l’uccisione di Borsellino.

