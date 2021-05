Giuseppe Cruciani, ex Selvaggia Lucarelli/ “Di lei non parlo a differenza sua..”

La coppia formata da Giuseppe Cruciani e Selvaggia Lucarelli non poteva che implodere. Non sappiamo bene perché la loro relazione sia finita ma non è complicato capire che tra i due era solo questione di giorni prima che la bomba esplodesse. Due caratteri di questo tipo, sempre pronti a combattere e mai scendere a patti, era davvero complicato tenerli insieme ma, all’esterno, forse un po’ ci sbagliato. Fatto sta che i due non si sono lasciati benissimo e adesso si parla spesso proprio del loro rapporto ma, soprattutto, del fatto che ‘l’amore malato’ di cui la giornalista parla nel suo podcast possa essere proprio il giornalista e conduttore. Qualcosa in più sugli ex di Selvaggia Lucarelli potrebbe venire a galla proprio oggi pomeriggio quando prenderà posto nel salotto di Domenica In per la gioia dei fan.

Lorenzo Biagiarelli, compagno Selvaggia Lucarelli/ "Un meraviglioso ragazzo.."

Giuseppe Cruciani, ex Selvaggia Lucarelli, perché si sono lasciati?

Giuseppe Cruciani e Selvaggia Lucarelli non hanno mai svelato i veri motivi della loro rottura anche se il giornalista spesso ha preso la parola per raccontarsi senza peli sulla lingua. Proprio nel suo libro Nudi ha parlato dei suoi amori senza peli sulla lingua e senza paure ma quando si parla di Selvaggia Lucarelli rilancia: “Di quella persona non parlo, non dirò mai nulla. Al contrario di quanto ha fatto lei”. In passato fu proprio lei a tirare la pietra ribadendo: “Ho letto che non ama fare l’amore, che mentre lo fa pensa alle scalette della radio e preferisce che qualcuno lo faccia al posto suo con la sua donna.. Peccato apprenderlo solo ora. Se avesse delegato quando stavamo insieme, magari mi sarei divertita di più…”. Cos’altro scopriremo della loro relazione?

LEGGI ANCHE:

Selvaggia Lucarelli contro Giulia Salemi?/ "Raccolte fondi, la moda del momento.."Fabrizio Corona in tribunale per Selvaggia Lucarelli/ Ed è subito lite con il giudice

© RIPRODUZIONE RISERVATA