Selvaggia Lucarelli critica Teo Mammucari dopo l’intervista a Belve

Le immagini dell’intervista, breve e tumultuosa, di Teo Mammucari a Belve, conclusasi con l’uscita improvvisa dallo studio dell’ospite dopo varie polemiche, ha fatto il giro del web, scatenando molti commenti negativi. Tra coloro che si sono espressi pubblicamente sul fatto, oltre alla cantante Noemi che l’ha definito ‘incommentabile’, c’è anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista ha d’altronde un ‘trascorso’ con Mammucari, essendo lui stato uno dei concorrenti della scorsa edizione di Ballando con le stelle.

Thais Wiggers punge Teo Mammucari dopo Belve?/ Frecciata social dell'ex compagna: "La maschera cade..."

Anche in quell’occasione non sono mancati siparietti polemici di Teo Mammucari e scontri con la giuria, Lucarelli in primis. Selvaggia, dopo aver visto i pochi minuti di intervista e lo scontro con Francesca Fagnani a Belve, ha allora commentato il comportamento di Teo Mammucari con un parallelo diretto a quello da lui avuto a Ballando.

Teo Mammucari rompe il silenzio dopo l'intervista interrotta a Belve/ "Volevo privacy per la mia famiglia"

Lucarelli: “Teo Mammucari a Belve? Versione peggiorata dello spettacolo dato a Ballando”

“Ieri sera a Belve è andato in onda il pezzo forte del repertorio di Teo Mammucari, la celebre ‘autodistruzione con donna’”, ha esordito Selvaggia Lucarelli nell’anteprima del suo articolo sul tema disponibile nella sua newsletter a pagamento. “Mentre guardavo i 19 minuti di intervista fallita […] avevo l’impressione di trovarmi davanti a una replica, la versione 2024 e migliorata – o peggiorata, in base ai punti di vista – di quello spettacolo a cui, l’anno scorso, avevo assistito tante volte negli studi di Ballando con le Stelle.” ha ricordato Selvaggia, secondo la quale “quello di Mammucari che va in pezzi quando interagisce con una donna che, in quel momento, nei suoi confronti è in una qualche posizione di potere sembra essere diventato un vero e proprio format” Motivo per il quale il comico sarebbe andato in crisi sin da subito. Critiche alle quali Teo Mammucari potrebbe rispondere a breve, come d’altronde ha sempre fatto anche in altre occasioni.