Giuseppe De Donno e il biologo Joseph Dominus/ Chi è? Al telefono risponde…

Giuseppe De Donno, il medico divenuto famoso durante l’emergenza coronavirus per la plasmaterapia, è protagonista di un nuovo caso. Su Facebook conversa spesso con un biologo di Atlanta, tale Joseph Dominus, che ha studiato ad Harvard e vanta origini mantovane. Allora Selvaggia Lucarelli ha deciso di contattarlo: nelle informazioni si è registrato con un numero di cellulare visibile, peraltro italiano. A rispondere al telefono però è proprio Giuseppe De Donno. «Glielo dico in confidenza perché non so neanche se a lui faccia piacere. È un personaggio molto importante del mondo scientifico, è un ricercatore negli Stati Uniti d’America e sta portando avanti un trial molto importante, quindi non utilizza il suo nome vero», si è giustificato lui, come riportato dalla giornalista su Tpi, dove ha ricostruito integralmente la loro conversazione. Dunque, questo ricercatore importante si è registrato su Facebook con un numero di telefono a cui risponde De Donno. «Perché… questo numero fa ponte con gli Stati Uniti! Io lavoro con l’Università di Atlanta, sì. Ha utilizzato un numero italiano per registrarsi su Facebook: non avendo un numero italiano, ha fatto ponte col mio», ha risposto lui.

GIUSEPPE DE DONNO E IL MISTERIOSO BIOLOGO DI ATLANTA…

Quando Selvaggia Lucarelli si è fatta insistente per capire se dietro questo Joseph Dominus ci sia davvero una persona e in particolare un biologo di Atlanta, Giuseppe De Donno si è infastidito: «Ma che le importa di Joseph Dominus? Io ho un profilo mio, non ho bisogno di avere altri profili». Alla giornalista di Tpi ha poi aggiunto: «Comunque non ho detto che sia il Nobel della medicina, è un collega che sta facendo una ricerca delicata, ma non mi faccia dire altro, è molto delicata la sua ricerca. Comunque questo non è il numero di De Donno». Però a quel numero ha risposto lui. E considerando che non è stato convincente con le sue spiegazioni, ha tirato fuori la “strategia” dell’ironia. «Che problema c’è? Se ritiene che Dominus sia io mi fa piacere». E di fronte all’eventualità che sia lui a parlare con se stesso e a rispondere: «Ma sa, io sono un po’ schizofrenico. O mi ritiene sciocco?». Poi però ha tagliato corto: «Senta a me non interessa visibilità, a me interessa salvare vite, se avessimo usato il plasma avremmo salvato molte più vite». Tutto da dimostrare, come del resto è da dimostrare chi sia quel misterioso Joseph Dominus.



