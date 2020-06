Selvaggia Lucarelli attacca Alessandra Mussolini/ “Lei a Ballando? Volevo farla nera”

La nuova edizione di Ballando con le stelle non ha ancora avuto inizio eppure Selvaggia Lucarelli ha già iniziato a punzecchiare una delle concorrenti. Stiamo parlando di Alessandra Mussolini, pronta a mettersi in gioco in queste nuova avventura. La nipote del Duce è stata già pungolata dal severo giudice di Ballando che ha infatti detto “Ci sarà la Mussolini a Ballando con le stelle. Pensavo di farla nera, ma direi che è già a posto così.” Insomma, la Lucarelli lancia la sfida prima che questa abbia inizio e chissà che la Mussolini non risponda a questa prima provocazione. Una cosa è certa: le scintille non mancheranno nella nuova edizione. Intanto Alessandra Mussolini ha chiarito il perché perché ha scelto di partecipare alla trasmissione di Milly Carlucci.

Alessandra Mussolini a Ballando con le Stelle: ecco perché

Intervistata da Libero, Alessandra Mussolini ha svelato di aver scelto Ballando con le stelle al posto del Grande Fratello Vip: “Ho preferito una situazione meno complessa. Sono un’abitudinaria e stare tre mesi chiusa in una casa per me sarebbe dura”. All’Adnkronos ha inoltre dichiarato che la sua scelta sarebbe stata dettata anche dalla volontà di non rimanere in uno spazio chiuso per più mesi dopo aver già vissuto la quarantena: “Dopo il lockdown e la situazione tragica che abbiamo vissuto chiudersi di nuovo dentro una casa è un po’ troppo. Vuoi la libertà e vuoi uscire. Fermo restando che Signorini è stato carinissimo, – ha precisato – dopo un lockdown farne un altro, con tutta la buona volontà, non gliela posso fa’!”.



