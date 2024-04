Giuseppe Giofrè: “Dopo il mio primo amore non mi sono più innamorato…”/ “Devo tutto ai miei genitori”

Giuseppe Giofrè è uno dei tanti esempi di come grazie all’amore, alla passione e alla dedizione nessun sogno è irraggiungibile. Dalla vittoria ad Amici ai palcoscenici più importanti del mondo, passando per collaborazioni con vere e proprie icone dello star system. La sua storia verso il sogno inizia grazie al supporto di suo nonno Giuseppe, al quale ha dedicato di recente un libro dal titolo “Stidda”. “Mio nonno mi ha insegnato a difendere il mio sogno, è meraviglioso. Il libro ‘Stidda’ è dedicato a lui, è sempre stato una persona molto generosa e lo è ancora oggi”.

Parlando del percorso verso il successo, Giuseppe Giofrè ha ricordato con orgoglio e commozione i tanti sacrifici dei suoi genitori. “I sacrifici dei miei genitori? Tantissimi, non basterebbe nulla per ringraziarli. Mamma e papà avevano speso tanti soldi per farmi stare a Los Angeles, tornare indietro significava pagare ancora un prezzo salato. Mia madre però mi fece capire l’importanza di prendere quel treno”. Parlando del rapporto con sua madre, il ballerino ha spiegato: “Lei è la mia confidente? Sì, sa tante cose mie, è sempre stata presente. Non riesco ad andare a dormire senza prima sentirla, la mamma è sempre la mamma”.

Giuseppe Giofrè a Verissimo: dagli eventi di bullismo alle sofferenze per il primo vero amore

Nella vita di Giuseppe Giofrè non sono mancati i momenti di difficoltà: la strada verso il sogno è stata infatti osteggiata in gioventù da diversi eventi di bullismo che spesso sfociavano in vera e propria violenza fisica. “Qualcuno oggi è ancora vittima di queste cose, ed è brutto pensare che nel 2024 c’è gente che si nasconde dietro questi atti. Il bullismo subito mi ha dato la forza per continuare, ripensarci è come viverlo adesso; tornavo a casa dal lungomare di Gioia Tauro, era il periodo in cui uno voleva divertirsi e invece c’erano diverse persone che mi aspettavano ma non per divertirsi. I miei genitori non sapevano delle botte che prendevo, sono stato sempre molto riservato. Leggendo il libro forse anche loro capiranno che c’erano tante cose che non riuscivo a raccontare. Il ballerino ha poi rivelato ai microfoni di Verissimo: “Cosa mi ha detto mia mamma quando l’ha saputo? Sono stato io a dire che non erano tenuti a saperlo perché non volevo dare ulteriori problemi, erano così concentrati a farmi coronare il mio sogno”.

Tortuosa è stata anche la vita sentimentale di Giuseppe Giofrè; il suo primo amore è stato anche fonte di sofferenza, ma quasi con le lacrime agli occhi si è detto felice di quella favola seppur non condita dal lieto fine. “La mia prima grande storia d’amore? Ho passato momenti molto brutti da questa storia, per diversi motivi. La relazione è finita nel 2019, poco prima della pandemia; un momento davvero indescrivibile e sono stato davvero male. Poi ho ripreso in mano la mia vita e sono riuscito a sopravvivere a quella situazione, ad oggi non stiamo più insieme ma sarà sempre parte della mia vita. Il primo amore non si scorda mai…”. Il ballerino e giudice di Amici ha poi concluso: “Se mi sono più innamorato? Forse una cotta estiva che dura una settimana, nulla di più”.











