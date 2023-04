Giuseppe Giofré “Jennifer Lopez? Sono il suo ballerino preferito”/ Le rivelazione a Ben Affleck

Giuseppe Giofré deluso inizialmente da Jennifer Lopez. Il ballerino ha raccontato un aneddoto riguardante la cantante a Vanity Fair. Giuseppe è uno dei giudici del serale di Amici 2023 e la sua carriera iniziò proprio nel talent di Maria De Filippi tanti anni fa, quando vinse nella categoria danza la dodicesima edizione.

Jennifer Lopez, moglie Ben Affleck/ "Sempre stato molto speciale nella mia vita"

Da quel momento, Giofré ha fatto molta strada all’interno di questo mondo e finì per stabilirsi negli Stati Uniti ballando con molte star della musica come Ariana Grande, Britney Spears, Dua Lipa e Taylor Swift, oltre che con Jennifer Lopez.

Giuseppe Giofré “Jennifer Lopez mi ha presentato a Ben Affleck come ‘my favourite dancer'”

Giuseppe Giofré ha raccontato a Vanity Fair un episodio proprio su Jennifer Lopez: “Nel 2014. Era la prima artista con la quale avrei dovuto a lavorare: mi avevano preso per una residency a Las Vegas, ma poi accampando delle scuse sono stato cacciato. Ci sono rimasto male. Ma dopo una settimana ho iniziato il tour con Taylor: doveva andare così. Poi però ci ho fatto un tour mondiale. Mi ha invitato alla cena di Natale a casa sua, e mi ha presentato a Ben Affleck dicendo: lui è Giuseppe, ‘my favourite dancer'”.

Shall we dance?/ Su Rete 4 il film con Richard Gere e Susan Sarandon

Giuseppe Giofré è ormai, a tutti gli effetti, un ballerino di fama mondiale molto amato ma ciononostante ritorna sempre da Maria De Filippi: “Perché tutto parte da lei. Le sarò sempre riconoscente, le devo tutto, anche se può sembrare scontato dirlo. Credo si veda da come la guardo, il bene che le voglio. Per me è una seconda mamma, e Amici è casa”. Continuando sul rapporto con la De Filippi, il ballerino ha dichiarato: “Tutte le volte che sono tornato ad Amici, poi, non mi sono fermato lì, sono sempre tornato a lavorare in America. É un ritorno momentaneo alle origini… In Italia torno solo per Maria”.

Il ragazzo della porta accanto, Rete 4/ Streaming film Jennifer Lopez: come vederlo

Giuseppe Giofré: “Il giudizio, quello negativo, mi sprona ad andare sempre avanti”

Come giurato del talent Amici, Giuseppe Giofré è chiamato sempre ad esprimere dei giudizi che si possono rivelare più o meno duri nei confronti dei concorrenti: “Essendo stato io stesso dall’altra parte, i miei giudizi sono duri ma fino a un certo punto. Cerco di dare sempre giudizi costruttivi, che servano a spronare l’artista che ho davanti. Non dirò mai ‘Non mi piaci’: quello che non piace a me, può piacere ad altri, e il mio ruolo è quello di cercare di trovare, sempre, il lato positivo di chiunque. Voglio scoprire la bellezza che c’è in ciascuno”.

Essendo Capricorno, ascendente Capricorno, il ballerino si è definito super permaloso a Vanity Fair: “Il giudizio, quello negativo, mi sprona ad andare sempre avanti, a fare sempre di meglio. Sono sempre stato capace di trasformare in stimoli costruttivi anche quelli più negativi”. Dal punto di vista sentimentale Giuseppe è da poco single: “Sto bene. Sono talmente concentrato sul mio ruolo lavorativo, ora, che le distrazioni non andrebbero bene…”. Proseguendo sull’argomento, il ballerino ha affermato alla rivista: “Sono molto concentrato sul lavoro, è un’opportunità che non ti capita sempre e voglio dare il massimo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA