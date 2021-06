Giuseppe Lachina e Giulia Reina, genitori Elisabetta Lachina/ Vittime di Strage di Ustica…

Strage di Ustica, chi sono Giuseppe Lachina e Giulia Reina?

Giuseppe Lachina e Giulia Reina sono i genitori di Elisabetta Lachina che è tra le protagoniste della prima puntata della nuova stagione de Le Ragazze. La vita di Elisabetta è cambiata per sempre la sera del 27 giugno 1980 quando i genitori persero la vita nella strage di Ustica. Oltre ai genitori di Elisabetta, in quella strage, morirono altre 79 persone. Giuseppe, 57 anni, era un fotografo mentre Giulia aveva 50 anni. La coppia partì con un DC9 dell’Itavia, destinazione Palermo, ma persero la vita nella strage di Ustica che cambiò la vita di tantissime famiglie. Oltre ad Elisabetta, Giuseppe e Giulia lasciarono altri tre figli, Riccardo, Elisabetta, Rosalinda e Ivano. Una strage che ha cambiato per sempre la vita di quattro ragazzi che, improvvisamente, si ritrovarono orfani di entrambi i genitori, costretti a trovare in se stessi la forza per andare avanti.



Strage Ustica, segreto di Stato per altri 9 anni / "Rivelare carte causerebbe danni"

Elisabetta Lachina e l’importanza della memoria

Non è stato facile per Elisabetta Lachina e i fratelli affrontare la perdita di entrambi i genitori. Elisabetta, però, ha sempre mantenuto vivo il ricordo di papà Giuseppe e mamma Giulia parlando di loro anche a sua figlia. “Ustica ha condizionato tutta la mia vita, anche se ho cercato a lungo di rimuoverla“, raccontava nel 2013 Elisabetta a La Stampa. “Noi siamo invisibili ma esistiamo: per trent’anni siamo stati torturati ogni giorno della nostra vita. Sono trent’anni che speriamo, illudendoci, di sapere chi e’ stato e perche’. Cerchiamo la verita’, null’altro. Per questo non siamo ancora riusciti a elaborare il lutto”, aggiunse il lutto che, per tanti anni, ha provato ad elaborare quel dolore che è sempre vivo nel suo cuore.

LEGGI ANCHE:

STRAGE USTICA, 40 ANNI DOPO/ Purgatori "piloti sapevano di non essere soli in cielo"Strage di Ustica/ "Guarda, cos'è?": audio, le ultime parole prima del disastro

© RIPRODUZIONE RISERVATA